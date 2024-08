Um concurso inédito vai escolher o melhor pastel de Curitiba. Será o 1º Pastel Fest, evento organizado pela Curitiba Honesta. O festival conta com 44 estabelecimentos inscritos e acontece de 7 a 27 de agosto. Todos os participantes irão vender o combo pastel + Refriko tubaína pelo valor único de R$ 15.

O resultado do concurso será divulgado em 2 de setembro. Os participantes capricharam nas receitas, de olho na premiação, que será o título de melhor pastel, um freezer comercial e um ano de produtos para o primeiro lugar. E, também, premiações para o segundo colocado.

Entre os sabores mais inusitados inscritos, destaques para os pastéis de strogonoff, posta desfiada e costela bovina. Além, é claro, dos tradicionais recheios de carne, frango, palmito, calabresa e queijo. Vale ressaltar que os pratos típicos da região como barreado e pinhão também ganharam suas versões em pastel.

“Pensamos no Pastel Fest com muito carinho para Curitiba, uma cidade que valoriza suas tradições e tem um público que aprecia o sabor da nostalgia. Nosso objetivo é promover a experiência da marca Refriko e fortalecer ainda mais nossa presença no mercado curitibano com o sabor tubaína, que é uma das nossas prioridades”, destaca a diretora de Marketing do Grupo RFK, Juliana Mendes. “Acreditamos que o evento será um grande sucesso e logo teremos a segunda edição”, completa ela.

Sérgio Medeiros, proprietário da Curitiba Honesta, revela que este evento foi uma iniciativa do grupo RFK, que buscou uma parceria local para colocar a ideia em prática.

“Quando a Refriko nos procurou para realizar este festival inédito, ficamos muito felizes. Quero ressaltar que os recursos para realização do evento vêm do patrocínio da empresa, ou seja, os estabelecimentos participantes não pagaram para integrar a seleção. E terão, com certeza, um aumento substancial no faturamento durante o período do festival. Essa é uma grande ajuda para o pequeno comerciante, o que vai ao encontro de tudo que sempre buscamos com os festivais da Curitiba Honesta”, diz ele.

O 1º Pastel Fest tem patrocínio exclusivo do refrigerante Refriko, do Grupo RFK. Com sede em Londrina (PR) e presente industrialmente no Paraná, São Paulo, Mato Grosso Sul e Pará, o Grupo RFK atua há mais de duas décadas.

Confira a lista dos participantes:

A Ostra Bêbada

Bangalô dos Pastéis

Bar Baroneza

Bar da Cervejaria Evil Hops

Bar do Dante

Bom Scotch Pub

Bravíssimo Restaurante – Lapa

Charles Burguer

Gordo e Magro Gastrobar

Jeitinho Pastel e Cana – Novena Perpétuo Socorro

Jeitinho Pastel e Cana – Capão Raso

Juliana Pães – Pinhais

Ka Rock Burger

Mister Dea – Mercado Municipal

Nando Pastéis

Ninki Pastelaria – Mercado Municipal

Panificadora Nobre Família – Almirante Tamandaré

Pastelaria da Jô

Pastel do Bento – Feira Jardim das Américas

Pastel do Bento – Feira Orgânicos Ahú

Pastel do Bento – Praça do Athlético

Pastel do Bozza

Pastel do Hélio – Loja

Pastel do Hélio – Feiras

Pastel Gourmet Curitiba

Pastel Paranaense

Pastel Quente

Pastelaria Brasileira

Pastelaria Carioca

Pastelaria da Claudete

Pastelaria Benê

Pastelaria Dubom

Pastelaria Estação CWB

Pastelaria Kojó

Pastelaria X Picanha

Pastelites

Pastenina – The Capistel Place

Quintal 68 – Souq

Quintal 68 – Xaxim

Quiosque Mania – Colombo

Sede Zero Bar

Silzeus

Sob Medida Pastéis

Uber Ale Micropub

