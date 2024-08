Passeio une voo cativo e rapel de balão pertinho de Curitiba

Dia 10 de agosto, sábado, o Ekôa Park, o parque de experiências ecológicas localizado em Morretes, no litoral do Paraná, vai promover mais uma experiência de contemplação da Mata Atlântica com voo cativo e rapel de balão, atividades tradicionais do espaço. A atividade vem ocorrendo desde abril no Ekôa, uma vez por mês, em datas específicas, a depender das condições climáticas.

O balão sobe a uma altura aproximada de 40 metros e fica preso ao chão por cordas. Ele sobe e desce no mesmo lugar, possibilitando ao visitante a contemplação, nas alturas, e de dentro do cesto, das áreas de Mata Atlântica na qual o parque fica localizado.

Aos mais aventureiros, o Ekôa oferece a alternativa de fazer um rapel no balão, em que a pessoa sobe presa ao lado de fora do cesto e depois desce os 40 metros fazendo rapel pela corda.

O voo cativo custa R$ 140,00 e o rapel R$ 170,00. Esse é o valor por pessoa e o ingresso para o parque deve ser comprado à parte. Ele custa R$ 90,00 a inteira e R$ 45,00 a meia. Moradores de Antonina e Morretes também pagam meia. Crianças de até três anos não pagam.

A atividade acontece a partir das 8h da manhã, por ordem de chegada, e está sujeita a condições climáticas favoráveis. A altura mínima para fazer o voo cativo é de 1,40 metros de altura e, para o rapel, 1,60 m.

O Ekôa Park, vale lembrar, fica localizado em Morretes, no litoral do Paraná, no território da Grande Reserva Mata Atlântica, uma área que reúne três milhões de hectares de floresta nativa, localizada entre os Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. O território é um importante patrimônio natural, cultural e histórico e um valioso e singular destino de turismo de natureza, nacional e internacional. O Ekôa foi membro fundador da Rede de Portais da Grande Reserva, um grupo composto atualmente por mais de 700 pessoas que apoiam a iniciativa.

Confira aqui o vídeo da experiência!

Veja as datas para as atividades com o balão até o fim do ano e programe-se!

10 de agosto;

14 de setembro;

12 de outubro;

09 de novembro;

14 de dezembro.

Serviço

Ekôa Park

Endereço: Estrada da Graciosa, Km 18,5 – São João da Graciosa/Morretes.

E-mail: contato@ekoapark.com.br

Horário de funcionamento: sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Ingressos: R$ 90,00 (inteira) / R$ 45,00 (meia). Criançasaté 3 anos não pagam.

www.ekoapark.com.br

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E no seu bairro?