Circuito Café com Pão de Curitiba terá 16 padarias participantes

Durante o período de 05 a 31 de agosto, Curitiba se transformará na capital nacional do café especial e do pão artesanal com a realização do Circuito Café com Pão. Esta iniciativa busca promover a degustação e o aprendizado do setor, oferecendo uma série de experiências únicas para profissionais e entusiastas.

Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de harmonizações de cafés com doces e pães, degustações de cafés selecionados e workshops de panificação, tudo isso em 16 estabelecimentos que celebram a riqueza desses produtos tão apreciados.

O objetivo principal do Café com Pão é destacar os talentos locais, como baristas, mestres de torra e padeiros, proporcionando uma oportunidade para demonstrar suas habilidades e criatividade.

Além disso, os participantes poderão aproveitar uma promoção especial: ao solicitar 01 selo a cada visita nos estabelecimentos do circuito e preencher com 06 selos de cores diferentes, poderão trocar por uma cesta com cafés especiais e produtos exclusivos dos apoiadores do evento.

Cada experiência oferecida durante o evento é cuidadosamente planejada para ser única e especial, proporcionando aos visitantes uma imersão completa nos sabores e nas sensações multissensoriais desta combinação tão apreciada pelos curitibanos.

O Circuito conta a realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), e com o apoio principal da Secretária de Turismo do Governo do Paraná. Além do apoio da Sebrae, da Gold Food Services e da Nude.

Veja os estabelecimentos do Circuito Café com Pão

1. *Argenta Cafés* – Al. Dr. Carlos de Carvalho, 603, lj 08, Centro

2. *Caffè Per Tutti* – Al. Dr. Carlos de Carvalho, 625, lj 01, Centro

3. *Caffewine* – R. Pres. Rodrigo Otávio, 721, Cristo Rei

4. *Chiffon Cake* – R. Jaime Balão, 130, Hugo Lange

5. *Confeitaria Tortas do Mundo* – Av. Sen. Souza Naves, 517, Alto da XV

6. *Joyjoy Café* – Av. Presidente Affonso Camargo, 1939, lj 02, Cristo Rei

7. *Klas Torrefação & Cafeteria* – R. Euzébio da Motta, 960, Juvevê

8. *Local Pães e Cafés Especiais* – R. Euzébio da Motta, 960, Juvevê

9. *Lucca Cafés Especiais* – Alameda Pres. Taunay, 40, Batel

10. *Magrela Café* – Av. Iguaçu, 2820, Água Verde

11. *Minas Uai* – R. Paulo Setúbal, 4524, Boqueirão

12. *Prestinaria* – R. Euclides da Cunha, 699, Bigorrilho

13. *Royalty Café* – R. São Francisco, 179, sala 4

14. *San Francisco Bakery Institute* – Alameda Pres. Taunay, 70, Batel

15. *Spazio di Pane* – R. Prof. Pedro Viriato P. de Souza, 1548, Mossunguê

16. *The American Way Cafe & Food* – R. Gonçalves Dias, 151, Batel

Participe e ganhe

Ao participar do Circuito Café com Pão solicite seu selo em cada estabelecimento visitado. Ao completar com 06 selos de cores diferentes em locais distintos participantes do evento, você poderá trocar por uma cesta com cafés especiais e produtos exclusivos dos apoiadores do Café com Pão.

