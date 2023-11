Quatro dicas valiosas para começar e não desistir de praticar exercícios

Praticar atividade física regularmente é essencial para desenvolver habilidades motoras, aprimorar a condição física e minimizar o risco de doenças crônicas. Um estudo recente publicado na revista iScience destaca a importância dos exercícios para a saúde, especialmente sobre a perda de peso, particularmente para indivíduos obesos.

A pesquisa revela que pessoas com excesso de peso que melhoram seu condicionamento físico têm uma redução significativa nos riscos de problemas cardíacos e morte precoce, comparado a simplesmente perder peso ou adotar dietas. De maneira geral, a prática regular de exercícios pode reduzir o risco de morte prematura em mais de 30%.

LEIA TAMBÉM:

>> Solução para alopecia areata? Anvisa aprova uso de novo medicamento

>> Novo hospital em Curitiba será inaugurado em dezembro

Consciente do papel vital dos exercícios para um estilo de vida mais saudável e duradouro, Guilherme Leme, gerente técnico da rede de academias Bio Ritmo, compartilha quatro valiosas dicas para quem está começando a se exercitar e busca uma vida mais longa e saudável. Confira!

1. Comece devagar

Para quem está começando, é importante não exagerar. Comece com atividades físicas de menor intensidade e vá aumentando gradualmente, à medida que seu corpo se acostuma com o exercício. Nessas horas, é muito importante também ter um acompanhamento médico e preparador físico para saber aquilo para o que você está apto ou não a fazer.

2. Estabeleça metas realistas

Outra dica importante é não se deslumbrar. Para quem está começando a fazer exercício físico, é também um momento de autoconhecimento, saber suas limitações e suas forças e entender que tudo é um processo e você vai alcançar crescimento. Mas, para isso, é preciso ter consistência e foco; nesse sentido, colocar a atividade física na rotina é o ideal.

Cuidar do alongamento é importante, afinal prepara o corpo para o esforço físico (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)

3. Faça alongamento

Antes de iniciar qualquer atividade, o alongamento permite aquecer o corpo e prepará-lo para o esforço físico, aumentando a circulação sanguínea. Além disso, um bom aquecimento diminui o risco de lesões musculares e melhora o desempenho durante o exercício, pois o corpo já está mais preparado para responder a atividades mais intensas. Uma dica é que nenhum alongamento deve causar dor, não precisa exagerar. Alongue-se de forma leve e mantenha cada posição por 15 ou 30 segundos, respirando profundamente para relaxar os músculos.

4. Combine exercícios

Combinar exercícios aeróbicos com exercícios de resistência é uma ótima estratégia para quem está começando. Os exercícios aeróbicos, como corrida, dança e natação, ajudam na saúde cardiovascular, aumentam a capacidade pulmonar e auxiliam no controle de peso. Já os exercícios de resistência contribuem na melhora da força muscular, metabolismo, no equilíbrio e coordenação. Quando combinamos esses dois tipos de exercícios, conseguimos trabalhar todo o corpo, apresentando uma melhora geral.

“Para quem está começando a se exercitar, a dica é iniciar por uma modalidade menos intensa e com um acompanhamento profissional para familiarização e aprendizagem, além de exercícios de fortalecimento muscular para maior segurança, eficiência e melhor aproveitamento das atividades”, explica Guilherme Leme.

Por Maria Elisa Peppe

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba