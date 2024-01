O Carnaval está chegando, e a pergunta que fica no ar: você já escolheu sua fantasia e penteado? Além da roupa, é preciso definir o penteado certo para complementar o visual. Seja pum modelo mais elaborado ou a simplicidade de um rabo de cavalo, os adornos capilares costumam roubar os holofotes nesta época do ano.

Gisela Prochaska, CEO e fundadora do Stylebar, rede de salões de beleza especializado em penteados, explica que os acessórios capilares desempenham um papel crucial na composição dos visuais carnavalescos. Por isso, ela compartilha dicas para brilhar nos blocos e desfiles com quatro sugestões de penteados! Confira:

1. Coques

Os coques surgem como uma escolha ideal para quem busca uma fusão perfeita entre elegância e praticidade durante a festa. Seja ele exibido em altura majestosa ou numa versão mais discreta, você pode deixar sua criatividade florescer.

Adornos como penas, tiaras, sprays coloridos e glitter podem ser habilmente incorporados ao coque, elevando-o para além do convencional. Existem diversas variações do coque, como o duplo e o famoso “rosquinha”, no alto da cabeça. A ideia é inovar nos looks!

2. Rabo de cavalo

Assim como os coques, os rabos de cavalo se apresentam como alternativas práticas para aqueles que desejam aproveitar o Carnaval com conforto e sem preocupações excessivas com o calor. Além da simplicidade, o penteado pode adquirir uma aura de sofisticação e elegância, mesmo quando presos apenas com um simples elástico. A sugestão é combinar cuidadosamente adereços e cores, integrando-os harmoniosamente à fantasia escolhida, para criar uma estética única e memorável durante os dias de folia.

3. Meio solto simples

Uma escolha ideal para aqueles que valorizam a liberdade dos cabelos soltos, mas desejam uma opção prática para aproveitar o Carnaval sem grandes preocupações. O penteado meio solto simples surge como uma tendência marcante para a folia, destacando-se pela facilidade e agilidade.

Este estilo versátil pode ser uma trança despretensiosa no topo da cabeça ou um coque levemente desarrumado; a criatividade é o ponto focal na adição de enfeites. Para essa opção, você pode utilizar uma tiara colorida, ou fitas de tecido para trazer cor às madeixas.

4. Tranças

As tranças permanecem atemporais e, por isso, são uma alternativa excepcional para os foliões que buscam originalidade. Além de proporcionar leveza e conforto, as tranças revelam-se peças-chave na escolha de uma fantasia, oferecendo versatilidade e elegância. Para os enfeites, é legal usar a criatividade: mechas de cabelo coloridas, miçangas e glitter dão um toque especial no penteado, transformando o Carnaval em um verdadeiro desfile de estilo e autenticidade.

Essas sugestões podem ser valiosas na hora de escolher a fantasia perfeita para desfrutar da folia. Seja nos animados bloquinhos de rua ou nos grandiosos desfiles, escolha um penteado que combine com seu estilo, proporcionando conforto sem perder a dose necessária de glamour que o evento exige. Então, para o Carnaval 2024, escolha seu penteado favorito, vista a fantasia e sambe até o sol raiar!

