O fim de ano é verdadeiramente uma época festiva, repleta de celebrações como o amigo secreto, confraternizações da empresa e formaturas. Além disso, os happy hours também se multiplicam, sem contar as festas de Natal e Ano Novo, em que petiscos, bebidas e iguarias típicas são protagonistas.

Contudo, a alegria das festividades pode dar lugar a uma surpresa indesejada quando a balança revela os quilos a mais, um lembrete de que as delícias das festas podem deixar vestígios além das memórias.

A importância do equilíbrio

Segundo a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela, especialista em emagrecimento, para lidar com a comilança excessiva sem passar vontade ou engordar, o segredo está no equilíbrio e, também, no conhecimento do que está ingerindo.

“A conta é bastante simples: se você vai ter um evento à noite, tente comer menos calorias nas outras refeições do dia, como café da manhã, lanches e almoço. Se souber quantas calorias tem cada alimento, também consegue se policiar para não consumir mais do que necessita”, orienta a médica.

Dessa forma, se à noite for tomar uma taça de vinho, por exemplo, capriche na hidratação ao longo de todo o dia (antes e depois de beber). Vai ter petiscos gordurosos na festinha? Então almoce salada, um grelhado e grãos integrais. “Não precisa se privar do que gosta, basta achar o equilíbrio”, destaca.

100 g de peru assado equivalem a 163 calorias, podendo ser queimadas com 3 séries de 10 burpees (Imagem: Bochkarev Photography | Shutterstock)

Quanto vale?

Reconhecendo os desafios comuns de manter uma dieta saudável durante as festividades, a Dra. Ana Luisa elaborou uma tabela que relaciona o consumo de delícias típicas do fim de ano com a quantidade de exercícios necessários para equilibrar as calorias.

Essa abordagem prática oferece uma perspectiva clara sobre o impacto de cada concessão, transformando a conscientização sobre a relação entre alimentação e atividade física em uma ferramenta valiosa para aqueles que desejam combater os quilinhos a mais adquiridos nas festas. Confira!

Alimento Calorias Atividade física 1 fatia de chocotone fina

(grossura de um dedo) 396 calorias 30 minutos correndo na esteira 1 punhado de nozes 195 calorias 30 minutos lutando boxe 100 g de peru assado 163 calorias 3 séries de 10 burpees 1 porção de servir de farofa 180 calorias 30 minutos de pilates 1 fatia fina de bolo de chocolate 370 calorias 30 minutos de natação 1 taça de vinho tinto seco 108 calorias 20 minutos de esteira em ritmo moderado 1 pedaço médio de bacalhau refogado 108 calorias 18 séries de 10 flexões de braço 100 g de rabanada 230 calorias 30 minutos jogando vôlei 1 taça de espumante 115 calorias 10 minutos de elíptico

Por Mayra Barreto Cinel

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!