2024 é um ano bissexto, caracterizado pelo acréscimo de um dia extra ao calendário com o intuito de ajustar a diferença entre o ano civil e o astronômico. Esse ajuste ocorre a cada quatro anos para garantir uma maior precisão no acompanhamento das estações e eventos astronômicos. Por isso, o mês de fevereiro, que normalmente possui 28 dias, é estendido para 29.

VIU ESSA? Descubra a personalidade de cachorros e gatos de cada signo

A seguir, confira sobre essas e outras curiosidades sobre o ano bissexto!

O ano bissexto remonta à Roma Antiga, quando Júlio César introduziu o calendário juliano em 45 a.C. para alinhar o calendário lunar ao solar. O termo “bissexto” deriva do latim “bis sextus dies ante calendas martii” (dois sextos antes do Calendas de março), indicando o acréscimo de um dia extra.

O ano bissexto acontece a cada quatro anos, quando é adicionado um dia extra ao mês de fevereiro. Isso compensa a diferença entre o ano calendário de 365 dias e o astronômico de aproximadamente 365,25 dias.

LEIA AINDA – 10 pegadinhas da Língua Portuguesa que vale a pena conhecer

Em uma tradição irlandesa, o dia 29 de fevereiro é conhecido como “ano bissexto de São Patrício”, permitindo que as mulheres proponham casamento aos homens.

O calendário hebreu lida com anos bissextos de maneira única, adicionando um mês extra chamado Adar II. Já o islâmico não possui anos bissextos, mantendo um ciclo lunar puro.

Muitas vezes, os Jogos Olímpicos de Verão são agendados para anos bissextos, garantindo a coincidência com o ciclo quadrienal, embora isso possa ser ajustado conforme necessário.

A introdução do ano bissexto visa manter o calendário civil alinhado com eventos astronômicos, como o equinócio de primavera, facilitando a previsão de datas sazonais.

Na programação de computadores, lidar com anos bissextos pode ser complexo. Os programadores precisam considerar regras específicas para garantir que sistemas de software reconheçam corretamente os anos bissextos e ajustem as datas automaticamente. Isso é essencial para evitar erros em aplicações sensíveis ao tempo, como sistemas de reservas e cronogramas.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!