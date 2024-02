Muggiati realiza sonho em meio a mistura de sensações

Chegou a hora da estreia do paranaense Zezinho Muggiati na Stock Car Pro Series. Neste final de semana ele vai acelerar na abertura da temporada com a disputa de duas corridas no Autódromo de Goiânia. O jovem de 20 anos atinge o auge de sua carreira após a conquista do título da categoria de acesso e uma premiação milionária que assegurou a entrada na elite do automobilismo nacional.

“Estou arrumando a mala e já sentindo um friozinho na barriga. Ao mesmo tempo que quero chegar logo e entrar na pista com o carro. É algo que desde o início no kart almejei, e agora está acontecendo de verdade. Agradecer a Deus, à minha família e aos patrocinadores que tornaram isso possível. Tenho certeza que será um momento especial”, afirmou o piloto que defenderá as cores da KTF Sports com as marcas do Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Motorfix, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

A agenda do estreante estará cheia já a partir de quinta-feira. Serão vários compromissos com a produção de conteúdos da categoria, além de entrevistas marcadas em canais de tv da capital goiana. A primeira entrada na pista acontece na sexta-feira, a partir das 8 horas, com o treino de rookies.

“Já senti o gostinho de estar dentro do carro lá na sede da equipe, quando fui fazer o banco e ajustar alguns detalhes, mas não puder acelerar ainda. Meu pensamento é aproveitar ao máximo o tempo de pista para me adaptar e pensar em fazer um bom quali e uma boa corrida já no sábado”, concluiu o curitibano.

Programação da Etapa:

Sexta-feira, 1º de março:

08h00 – Treino de Rookie;

09h00 – Shakedown;

11h00 – Treino Livre 1;

15h00 – Treino Livre 2.

Sábado, 2 de março:

11h00 – Classificação;

13h00 – Visitação aos boxes;

14h40 – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta).

Domingo, 3 de março:

10h00 – Visitação aos boxes;

12h00 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta).

Stock Car Pro Series, temporada 2024, calendário:1ª etapa – 03/03 – Goiânia (GO);

2ª etapa – 24/03 – Velocitta (SP);

3ª etapa – 21/04 – Interlagos (SP);

4ª etapa – 19/05 – Cascavel (PR);

5ª etapa – 30/06 – Velocitta (SP);

6ª etapa – 28/07 – Goiânia (GO);

7ª etapa – 18/08 – Belo Horizonte (MG);

8ª etapa – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS);

9ª etapa – 06/10 – Argentina;

10ª etapa – 27/10 – Velopark (RS) ou Uruguai;

11ª etapa – 24/11 – Brasília (DF);

12ª etapa – 15/12 – Interlagos (SP).

(Fotos: Felipe Caramori/Jamile Salomão/Divulgação).