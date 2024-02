Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Botânica da Universidade Federal do Paraná (UFPR) descreveram uma nova espécie de Pleroma, árvore de copa arredondada, com folhas verde-escuras e carregadas com flores roxas ou rosadas encontrada no Núcleo Curucutu do Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo.

Popularmente chamadas de Quaresmeira, pois às flores costumam desabrochar nessa época do ano, que antecede a Páscoa e sucede ao Carnaval, o exemplar foi coletado em fevereiro de 2012. Fabrício Schmitz Meyer, pós-doutorado na UFPR e especialista nesse gênero de planta, levou mais de dez anos para estudá-lo detalhadamente e chegar à conclusão que se tratava de uma nova espécie. A descoberta foi publicada na revista de taxonomia botânica Phytotaxa.

“Ela é uma parente das quaresmeiras e manacás, mas ao contrário das mais conhecidas, possui um porte menor, as flores reunidas em inflorescências e as pétalas são roxas, apenas com a porção basal branca, ou seja, não mudam de brancas para lilases durante a abertura”, explicou Meyer ao site Ciência UFPR.

Risco de extinção

O fato da espécie se desenvolver em apenas uma região do parque pode significar que há risco de extinção. A boa notícia que existe a suspeita por parte dos pesquisadores que a planta possa estar em outras partes da Serra do Mar.

“A espécie só foi apanhada em campos de altitude próximos da sede do parque, mas estas formações se estendem mais a leste e a sul nas cristas mais altas desta porção da Serra do Mar. Assim, suspeitamos que existam mais populações da espécie em áreas insuficientemente amostradas dentro do próprio parque e, quanto maiores forem as populações, menos risco ela corre”, comentou Fabrício.

Em homenagem ao Núcleo Curucutu, do Parque Estadual da Serra do Mar, único local de ocorrência da espécie conhecido até o momento, a planta foi batizada de Pleroma curucutuense.

