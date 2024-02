Renault 5 E-Tech elétrico, ícone pop elétrico e renaulutionário

Com um design apaixonante, uma experiência ao mesmo tempo divertida e fácil proporcionada pela tecnologia elétrica e digital, produção local, responsável e circular… ele conta com todos os diferenciais para se tornar o compacto urbano de referência na transição elétrica.

“Alguns produtos são mágicos. Não precisamos fazer discussões intermináveis; todo mundo concorda sobre o que precisa ser feito. Não há inércia. Quando as equipes fazem uma releitura de um carro que deixou tão boas memórias, há muito amor envolvido. Isso é bom sinal e o cliente percebe e reconhece este amor no carro”, disse Luca de Meo, CEO do Renault Group. Citação extraída de “Renault R5, uma história incrível”

Une carro de nova geração nascido do plano Renaulution

O Renault 5 E-Tech elétrico não é um carro qualquer. Para o Renault Group, ele representa a estratégia de recuperação, o plano estratégico Renaulution, assim como sua renovação industrial e a revolução elétrica da sua marca icônica.

Fruto de processos de trabalho inéditos, o modelo de série conseguiu manter todo o lado sedutor e charmoso do show car. Ele foi desenvolvido em apenas três anos, em comparação com os quatro anos normalmente necessários. Recheado de recursos de tecnologia elétrica e digital, ele é produzido na França, mas é competitivo em termos de custos, com um preço de entrada de aproximadamente 25.000 euros.

Para chegar a este resultado no segmento dos compactos urbanos accessíveis, foi necessária uma mobilização excepcional de todo o know-how do Grupo, principalmente das empresas Renault, Ampere (a unidade de negócios do Renault Group especializada em veículos elétricos e do software) e Mobilize.

Esta mobilização se baseou na nova organização do grupo, cujas várias áreas de atuação especializadas permitem que a empresa se concentre na busca de agilidade, inovação e eficiência, para enfrentar as mutações tecnológicas do setor. Por exemplo, a Ampere contribuiu com uma clara vantagem competitiva à Renault, graças ao rápido desenvolvimento de uma plataforma inédita dedicada aos veículos compactos elétricos e à força de seu ecossistema industrial na Europa. Isso permitiu que a Renault desenvolvesse uma nova gama de veículos elétricos atrativos, agora protagonizada pelo Renault 5 E-Tech elétrico.

Design único e emocional

Quando o Renault 5 nasceu, em 1972, ele marcou sua época com seu design moderno e não conformista, com para-choques de plástico, seis cores chamativas e faróis que conferiam um ar malicioso, quase humano. Graças ao seu posicionamento em linha com os progressos da sociedade, ele conquistou imediatamente os franceses, principalmente as mulheres e jovens, uma clientela nova para a época. Ele encarnava a chegada de novos ares, símbolo de liberdade e alegria de viver.

Como fazer reviver este ícone com uma popularidade incomparável? Como fazer dele um novo objeto de desejo para aqueles que conheceram a epopeia do Renault 5 original, assim como para as novas gerações cujas expectativas mudaram, em um mundo que está vivendo uma transição elétrica e digital? Quais valores deveriam guiar este renascimento? Várias questões nortearam o trabalho das equipes, desde o aspecto visual até o desenvolvimento do projeto e lançamento no mercado deste novo Renault 5 do século 21.

A equipe de Design tinha muitos elementos para se inspirar, pautando seu trabalho em uma abordagem profundamente emocional, chamada de “retrofuturismo”. Cores pop, faróis com ar malicioso, lanternas traseiras verticais, para-lamas esculpidos, adorno colorido no teto, grade de aeração no capô, etc.: o Renault 5 E-Tech elétrico multiplica as referências ao seu esperto irmão mais velho. A ideia era se basear nos inúmeros detalhes arraigados no imaginário coletivo com uma reinterpretação elétrica do século 21.

A grade de aeração do capô do modelo original foi reinventada para estar alinhada com seu tempo. Ela foi substituída por um indicador da recarga que forma um emblemático número 5. Ele se acende quando o condutor se aproxima do veículo, em uma interação de cumplicidade entre o homem e a máquina. Outro exemplo de interface humanizada: a sequência de boas-vindas é recheada de referências, com destaque para os faróis de LED em forma de pupila. Os recursos aerodinâmicos – ausentes no Renault 5 original, mas necessários atualmente para otimizar a eficiência do veículo – ficam invisíveis, como os vidros que recobrem as lanternas traseiras para otimizar o fluxo de ar.

A emoção despertada pelo design externo se repete do lado de dentro. A sensação de boas-vindas do condutor foi especialmente trabalhada. O Renault 5 E-Tech elétrico conta com uma grande tela multimídia touchscreen de 10,1’’, que oferece uma interface pop e fluida, com uma sequência de boas-vindas gráfica e sonora criada em parceria com o instituto IRCAM e Jean-Michel Jarre. Este artista, compositor e autor, pioneiro da música eletrônica e apaixonado por tecnologia, também desenvolveu os ambientes sonoros para o interior da cabine e o VSP (Sons do Veículo para Pedestres), os sons externos emitidos pelo veículo elétrico para alertar os pedestres quando em rodagem em velocidade inferior a 30 km/h.

Plataforma elétrica de nova geração, única na Europa

Para criar no veículo de série toda a sedução do show car apresentado em janeiro de 2021, as equipes de design, engenharia e produto trabalharam juntas em time, seguindo um processo invertido chamado de “from sketch to street” (do desenho para as ruas). Normalmente o design do veículo é definido pela plataforma na qual será baseado, mas desta vez os engenheiros tiveram que imaginar a plataforma que corresponderia à paixão de Luca de Meo: uma maquete em resina imaginada pela área de Design Avançado. O Renault 5 E-Tech elétrico é o primeiro veículo totalmente concebido com base na nova plataforma AmpR Small da Ampere, dedicada aos veículos elétricos do segmento B. Isso faz dele um veículo único no mercado, permitindo que ele se beneficie de vantagens competitivas marcantes: assoalho plano, entre eixos mais longo (2,54 m), habitabilidade e volume do porta-malas (326 litros) otimizados, centro de gravidade mais baixo, peso menor (menos de 1.500 quilos), etc.

A plataforma AmpR Small também permitiu realizar várias economias de escala sem fazer concessões em relação aos componentes elétricos e as tecnologias úteis para os clientes. Esta abordagem disruptiva e inédita na empresa também permitiu reduzir o tempo de desenvolvimento para apenas três anos.

O Renault 5 E-Tech elétrico está estreando um novo carregador bidirecional CA compatível com as tecnologias V2L (do veículo para carregamento de dispositivos elétricos) e V2G (do veículo para a rede). Este sistema precursor deve se popularizar e permitirá que o veículo assuma um protagonismo no ecossistema energético por meio dos serviços da Mobilize, devolvendo eletricidade descarbonizada para a rede. Graças a este sistema, o usuário se beneficia de economias significativas em sua conta de eletricidade.

Embaixo do capô, o propulsor do Renault 5 E-Tech 100% elétrico é mais compacto do que o do Megane E-Tech elétrico e do Scenic E-Tech elétrico, do qual é derivado. Ele se mantém fiel à tecnologia preferida da Renault: motor síncrono com rotor bobinado. Sem ímãs permanentes, ele não utiliza terras raras e diminui assim seu impacto ambiental. Em termos de durabilidade, este motor se beneficia da experiência de seus precursores e será comercializado em três níveis de potência: 110, 90 ou 70 kW.

Prazer de dirigir excepcional para incentivar a mobilidade elétrica

Extremamente versátil, o Renault 5 E-Tech elétrico se destaca na cidade, mas também sabe pegar a estrada, com seu carregador CA 11 kW, o carregador CC de 80 ou 100 kW, além da bateria de 52 kWh, que dão a ele uma autonomia de até 400 km WLTP. Aspecto bem raro neste segmento de compactos urbanos elétricos, ele é até mesmo capaz de tracionar um reboque, com capacidade para rebocar até 500 kg.

Ele oferece o melhor nível de agilidade graças à suspensão dianteira otimizada e um diâmetro de giro reduzido. A suspensão traseira multilink – trazida dos segmentos superiores – garante níveis inéditos de aderência ao solo e condução dinâmica, neste segmento. Tudo isso para um prazer de dirigir incrível, sem descuidar do conforto.

Estes diferenciais demonstram a excelência do Renault Group em matéria de desenvolvimento e produção de veículos elétricos compactos, leves, competitivos e feitos para cair no gosto dos consumidores, características indispensáveis para alavancar a transição elétrica no mercado automotivo.

Experiência potencializada por tecnologias com valor agregado

O Renault 5 E-Tech elétrico é um carro tecnológico repleto de inovações de ponta. Mas elas são sempre aplicadas de forma inteligente, oferecendo uma experiência a bordo inédita, que melhora concretamente o conforto e a segurança do condutor e dos passageiros. Esta abordagem de popularizar inovações úteis faz parte do DNA dos “carros para viver” da Renault, que sempre buscou levar o melhor da tecnologia ao alcance de todos.