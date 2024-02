A Caixa Econômica Federal abriu, nesta quinta (29), as inscrições para o concurso público com 4.050 vagas para ensino médio e superior em todo Brasil. Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915.

VIU ESSA? Tatuagem com o rosto de Greca! Curitibano faz homenagem ‘eterna’ ao prefeito; E você faria?

A seleção terá 4.000 vagas de nível médio para a área bancária e de tecnologia. Já para nível superior, serão 50 chances nas áreas de saúde e engenharia. O concurso ainda terá cadastro de reserva.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, disponível neste link, até o dia 25 de março: https://caixa.cesgranrio.org.br/home

Vagas

Entre as vagas de nível médio, 2.000 são para técnico bancário novo e as outras 2.000 mil para a área de tecnologia da informação. Para estes cargos, a remuneração inicial é de R$ 3.762.

LEIA AINDA – Bar mais democrático de Curitiba é sucesso com petiscos e bebida de botecos pés-sujos

Para as posto de nível superior, são 28 vagas para médico do trabalho e 22 para engenheiro de segurança do trabalho. A remuneração inicial é de R$ 11.186 para carreira médica e R$ 14.915 para a de engenharia.

Benefícios

Há ainda benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), auxílios alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

O valor da inscrição é de R$ 50 para cargos de nível médio e de R$ 65 para cargos de nível superior. Os candidatos que são beneficiados por lei podem solicitar a isenção do valor da inscrição.

Provas

As provas serão aplicadas em 26 de maio e contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação.

Para o cargo de técnico bancário novo, as cidades de realização de prova estão vinculadas ao polo em que o profissional deseja trabalhar, escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

Para as vagas de tecnologia da informação, há opção por cidade de realização de prova diferente do polo de escolha.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto deste ano para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos