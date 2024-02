Cinco receitas fáceis e deliciosas de cocada caseira

Além de saborosa, a cocada é repleta de marcas culturais. A iguaria chegou ao Brasil no período da colonização. Preparada com coco ralado, a sobremesa também pode ter ingredientes como leite em pó, maracujá, limão e até de chocolate. Pensando nisso, separamos 5 receitas diferentes para você experimentar. Confira!

Cocada de leite em pó

Ingredientes

1 kg de açúcar refinado

190 ml de leite

380 g de leite em pó

2 xícaras de chá de coco ralado seco

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e o açúcar e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Depois, retire do fogo, adicione o leite em pó e o coco ralado. Misture até obter uma consistência grossa e homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga, despeje a cocada sobre ela e espalhe. Espere esfriar, corte em pedaços e sirva em seguida.

Cocada de maracujá (Imagem: Cassiano Correira | Shutterstock)

Cocada de maracujá

Ingredientes

120 ml de suco de maracujá integral

integral 3 xícaras de chá de açúcar

200 g de coco ralado fresco

395 g de leite condensado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o suco de maracujá e o açúcar e mexa bem. Leve ao fogo médio e mexa até obter uma calda. Em seguida, desligue o fogo, adicione o coco ralado e misture até obter uma consistência homogênea. Leve ao fogo médio novamente, mexendo até a água do coco secar. Acrescente o leite condensado e deixe cozinhar por mais 5 minutos, mexendo sempre. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga, modele a cocada com a ajuda de uma colher e coloque sobre a forma. Espere esfriar e sirva em seguida.

Cocada de limão

Ingredientes

1/2 xícara de chá de suco de limão

1 xícara de chá de açúcar

Raspas de limão a gosto

1 xícara de chá de água

200 g de coco ralado seco

395 g de leite condensado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o suco de limão, o açúcar, as raspas de limão e a água. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a engrossar. Adicione o coco ralado e mexa bem. Por último, coloque o leite condensado e mexa por mais 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Unte uma assadeira com manteiga, modele a cocada com a ajuda de uma colher e coloque sobre a forma. Espere esfriar e sirva em seguida.

Cocada de chocolate (Imagem: Cassiano Correira | Shutterstock)

Cocada de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de coco ralado seco

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite condensado

2 colheres de sopa de chocolate em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o coco ralado, o açúcar e a água. Misture bem e leve ao fogo médio até a água reduzir. Em seguida, adicione o leite condensado e o chocolate em pó e misture até a cocada desgrudar da panela. Desligue o fogo e reserve. Unte uma assadeira com manteiga, despeje a cocada sobre ela e espalhe. Espere esfriar, corte em pedaços e sirva em seguida.

Cocada cremosa

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de leite

200 g de coco ralado fresco

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de açúcar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o coco ralado e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela. Em seguida, adicione o açúcar e continue mexendo por mais 5 minutos, até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo e transfira a cocada para um recipiente untado com manteiga. Deixe esfriar e leve à geladeira por cerca de 2 horas, até firmar. Sirva a cocada cremosa gelada, em colheradas ou cortada em pedaços.

