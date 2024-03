Para quem busca ganhar massa muscular, é essencial ter uma rotina com alimentação saudável, rica em proteínas e nutrientes, e atividades físicas. Alcançar a hipertrofia dos músculos sem sair da dieta vegana é plenamente possível!

Confira cinco receitas de vitaminas deliciosas sem ingredientes de origem animal:

Em um liquidificador, coloque a água, a linhaça, a banana-nanica e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Sirva antes do treino ou no café da manhã.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo, bata para triturar e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque o abacate, o suco de limão, o leite de coco e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

