Um ônibus tombou na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta terça-feira (12) e deixou 18 pessoas feridas. O acidente aconteceu no km 143,5, na pista sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista depois que o motorista escutou um barulho na caixa de direção do ônibus.

A Arteris Planalto Sul, concessionária que administra o trecho, informou que 12 pessoas tiveram ferimentos leves e seis passageiros sofreram lesões moderadas. As vítimas foram atendidas no local e encaminhadas ao Hospital de Mandirituba.

+ Leia mais: BR-277 tem preço do novo pedágio entre Curitiba e o Litoral revelado; ficou mais barato?

A ocorrência não teve mortes e nem vítimas graves. Uma pista ficou interditada por alguns instantes para o atendimento no local.

+ Leia mais: Loja que vendia artigos de luxo falsificados é alvo de operação em Curitiba

O ônibus era terceirizado e fazia um transporte para a Prefeitura de Mandirituba. Em nota, o município falou sobre o acidente. Leia o comunicado na íntegra:

+ Leia mais: Crimes ambientais no Litoral do Paraná geram milhões em multas aplicadas pelo IAT

“A Prefeitura de Mandirituba esclarece que o acidente ocorrido hoje na BR116, KM 143, não envolveu um transporte escolar, mas sim um serviço de transporte popular terceirizado do município.

Informamos que o acidente contou com o apoio imediato da Defesa Civil, Guarda Municipal, Equipe Técnica da Secretaria de Saúde, Polícia Rodoviária Federal, Autopista e Corpo de Bombeiros. Todos os envolvidos receberam atendimento e encontram-se bem.”

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!