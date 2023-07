Tirar o siso é perigoso? Todos os cuidados antes e depois da extração

O caso da jovem Isadora Belon Albanese, 18 anos, que morreu por complicações após a extração dos dentes do siso, no interior de São Paulo, iniciou uma discussão sobre os cuidados que devem ser tomados antes e após o procedimento.

De acordo com o Doutor em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial Leandro Klüppel, a extração dos dentes do siso é segura, mas é fundamental que seja realizada por um profissional com treinamento adequado.

O especialista explica que, assim como todo procedimento cirúrgico, também existes riscos associados à cirurgia nos dentes do siso. Entretanto, eles podem ser minimizados com uma boa avaliação do paciente e exames de imagem adequados, como radiografia panorâmica e tomografia computadorizada.

“É importante sempre estar em contato com o cirurgião que realizou o procedimento para que uma eventual intercorrência possa ser tratada o mais cedo possível, evitando situações mais graves”, diz Leandro.

Quais são os cuidados necessários antes da extração do siso?

Klüppel comenta que alguns medicamentos podem ser indicados antes da cirurgia, de acordo com cada caso. Ele reforça que é importante que o paciente tenha uma boa higiene oral e se comprometa a seguir todas as recomendações passadas pelo especialista.

E depois do procedimento, o que o paciente deve fazer?

Somado ao uso dos medicamentos prescritos pelo cirurgião-dentista, o especialista, que também é professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), informa que o paciente deve permanecer em repouso nos dois primeiros dias após o procedimento.

“Depois disto pode retornar às suas atividades de estudo e trabalho. Atividades físicas são liberadas após 7 a 10 dias. Outro ponto importante diz respeito à dieta, que deve ser líquida / pastosa nos primeiros dias, sendo que a alimentação normal será retomada apenas depois da autorização do cirurgião (em torno de 10 dias após a cirurgia)”.

Leandro também fala sobre a higiene oral. De acordo com o professor, escovas de dente macias e pequenas e soluções de antisséptico bucal são indispensáveis.

Sinais de alerta

O que não é normal sentir depois do procedimento e durante a recuperação?

O Doutor em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial relata: “os principais sinais de alerta incluem dor intensa, que não é controlada com a medicação prescrita, febre, inchaço persistente ou que se agrava mesmo após o terceiro dia da cirurgia, presença de secreção (pus) no local das extrações e dificuldade ou dor para deglutir, assim como limitação dos movimentos da língua”.

Nesses casos, o profissional alerta que o paciente retorne imediatamente ao cirurgião responsável pelo atendimento. Caso isso não seja possível, ele orienta a busca por outro profissional especialista ou um hospital.

Como é a recuperação após a extração dos dentes do siso?

A recuperação normal inclui três a quatro dias de inchaço na região das bochechas e mandíbula. Também é comum sentir pequena dificuldade de abrir a boca e um leve desconforto.

“Alguns pacientes podem apresentar áreas roxas/amareladas ou esverdeadas no pós-operatório. Isto se relaciona a características individuais, bem como ao tipo de cirurgia. Esta é uma ocorrência normal e que regride em 15 dias. Quando isto acontece, o paciente deve evitar exposição ao sol, para evitar manchas na pele”, diz Leandro.

Uma complicação incomum, segundo o professor, é a perda de sensibilidade de algumas estruturas da boca/face após a extração dos sisos. Ele reforça que exames antes da operação podem ajudar o cirurgião na discussão sobre os riscos, de acordo com a anatomia de cada pessoa.

