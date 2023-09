Onda extrema de calor pode provocar intermação: entenda a doença

Cuidados com a saúde

Uma onda de calor está atingindo grande parte do Brasil nesta semana, o que pode trazer alguns problemas à saúde, como a intermação. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para nove estados, entre eles o Paraná.

Apesar de não ter registrado nenhum recorde de temperatura, o calor não deu trégua para o estado nesta quinta-feira (21). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Loanda alcançou 38ºC e teve a maior temperatura. Curitiba alcançou a máxima de 30ºC.

Com temperaturas tão elevadas e com a previsão apontando que o calor vai continuar por mais alguns dias, é preciso ficar atento com alguns problemas, como a intermação e insolação. A Defesa Civil do Paraná explica que há uma diferença entre eles. A insolação ocorre quando alguém passa muito tempo exposto aos raios solares. Já a intermação é quando o calor acumula e o corpo fica muito quente, podendo levar a morte.

A intermação pode ser causada, principalmente, por cinco fatores. Veja:

Umidade: Quanto maior a umidade relativa do ar mais difícil será a evaporação cutânea, consequentemente, o corpo acumula maior quantidade de calor;

Ventilação: Sem circulação constante do ar o resfriamento torna-se difícil, provocando o aumento da temperatura corporal. Isso pode acontecer perto de caldeiras, fornos e padarias, por exemplo;

Condições físicas: O excesso de trabalho aumenta a produção de calor pelo organismo, enquanto a fadiga muscular acumula substâncias tóxicas nos tecidos. A combinação de ambas pode facilitar o organismo à falência hemodinâmica;

Alimentação excessiva: Em razão do processo de digestão ocorre um aumento da temperatura corporal;

Vestuário: As roupas escuras e a lã favorecem o acúmulo de calor, o que promove a elevação da temperatura corporal.

Sintomas de intermação

De acordo com a Defesa Civil, o problema de saúde apresenta alguns sintomas. Em casos de intermação, o corpo pode chegar a 42ºC, o que pode causar a morte de quem está sofrendo a condição. Outros sinais são:

Dor de cabeça;

Tontura e náuseas;

Vômito;

Insuficiência respiratória;

Pele seca e quente

Cianose (cor azulada na pele, lábios e unhas, causada pela falta de oxigênio).

Como socorrer quem está com intermação

A pessoa que apresentar esses sintomas deve ser socorrida rapidamente, para evitar maiores danos. O indicado é levar o paciente ao hospital para receber ajuda médica especializada e adequada. Mas também existem alguns passos que podem ser seguidos para auxiliar quem está com intermação.

A Defesa Civil do Paraná relata que é importante levar a vítima para um local arejado e fresco; deitar a pessoa com o tronco ligeiramente elevado; afrouxar as roupas; aplicar compressas úmidas e frias na cabeça.

Hidratação e alimentação saudável ajudam no calorão

Para não chegar a uma consequência séria como a intermação, é importante manter o corpo hidratado e bem alimentado. Beber água, comer frutas e evitar o excesso de sal nos alimentos são algumas dicas que ajudam a refrescar na onda de calor e evitar problemas de saúde.

