O calor não dá trégua em Curitiba. A cidade segue em alerta laranja de onda de calor pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (21), junto com outros munícipios do Paraná. Situação que não deve mudar até a próxima segunda-feira (25). Para suportar o calorão, algumas dicas ajudam a refrescar e a preservar a saúde. Confira cinco dicas abaixo!

Hidratação e alimentação leve

Foto: Hully Paiva/SMCS

Em dias como estes, segundo a nutricionista da Prefeitura de Curitiba Morgiana Maria Kormann, é fundamental cuidar da alimentação e aumentar a ingestão de líquidos – em especial, muita água – para evitar a desidratação. “É importante que a alimentação seja mais leve e saudável”, recomenda a servidora da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

A nutricionista pede também que a população consuma muita fruta e salada, que além de serem ricas em vitaminas, são ótimas para manter a hidratação. “Sucos, sanduíches naturais e saladas são opções saudáveis e de fácil digestão”, completa ela.

Em Curitiba, estes produtos podem ser adquiridos nos Sacolões da Família, pontos do Nossa Feira e nas Feiras livres, que ocorrem de domingo a domingo, por toda a cidade.

Diversão e refresco na piscina

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Se o calor estiver insuportável, uma opção é se refrescar nas piscinas públicas do programa Viva o Sábado. A Prefeitura de Curitiba abre gratuitamente as piscinas para todos e oferece novas opções de lazer, das 13h30 às 17h15, todos os sábados. As inscrições podem ser feitas no Guia Curitiba e ainda há vagas para alguns espaços do município neste fim de semana.

Dicas para suportar o calorão

Confira cinco dicas da nutricionista Morgiana Maria Kormann para manter a saúde durante estes dias de onda de calor.

1. Beba 2 litros de água ou mais por dia

Não espere sentir sede para beber água, isso já é um indicativo de que o corpo está desidratado. Consuma chá de ervas gelado, como hortelã, capim limão e camomila. Ou beba água de coco, que é rica em sais minerais e nutrientes e pode ser considerada um isotônico natural para repor líquidos perdidos pelo suor.

2. Reduza o sal das preparações

Diminua o sal, usando temperos naturais como salsinha, cebolinha, coentro e manjericão. A ingestão do sal faz com que o corpo retenha líquidos, resultando em inchaço e aumento da pressão arterial.

3. Frutas são aliadas

Consuma frutas ao longo do dia. Abacaxi, melão, melancia, laranja, uva e pêssego são ricos em água e ajudam a hidratar.

4. Mastigue!

Mastigue bem! Além de fazer a pessoa apreciar o sabor do alimento, ajuda o corpo a digeri-lo e evita aquela sensação de mal-estar no estômago.

5. Na geladeira

Mantenha sob refrigeração alimentos perecíveis, como queijo branco, embutidos, carnes, patês, tortas e bolos recheados. Prepare os alimentos o mais próximo possível do horário em que serão consumidos e as sobras devem ser guardadas imediatamente na geladeira.

