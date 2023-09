A onda de calor que atinge grande parte do País nesta última semana de inverno fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta vermelho de grande perigo com risco à saúde aos moradores de nove estados, entre eles o Paraná. A onda de calor segue ao menos até a próxima terça-feira, segundo a previsão do tempo.

No Paraná as máximas chegam aos 31 em Curitiba. Mas tem cidades que terão termômetro batendo os máxima de 37ºC, como em Jacarezinho, Cambará, Capanema, Loanda, 36ºC em Maringá.

O alerta do Inmet é vermelho, de grande perigo e vale pelo menos até o dia 24 de setembro. Há ainda um alerta laranja de calor, desta vez para a metade sul do Paraná.

Segundo o alerta do Inmet há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além do Paraná, há alertas para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará e Rio de Janeiro.

44ºC no Paraná!

O calor segue muito forte e com tendência de aumentar ainda mais. Há previsão de máxima de 44º em Loanda, Maringá e Cambará, por exemplo, na próxima segunda-feira (24). Na terça-feira, Curitiba vai alcançar os 38ºC.

Como aliviar o calorão?

Beba bastante líquido, atividades físicas não são recomendadas. Além disso, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Use hidratante para pele e umidifique o ambiente. Se necessário, acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

