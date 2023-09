Uma grande escultura em bronze, que faz leitura de uma obra perdida do escultor João Turin (1878-1949), passa a fazer parte do Jardim das Esculturas do Memorial Paranista, no Parque São Lourenço, em Curitiba, a partir desta quinta-feira (21).

Intitulada “No Exílio”, a obra tem aproximadamente 300 quilos e 2,70 metros de altura e é exibida ao público brasileiro pela primeira vez. A releitura foi realizada pela artista Luna Rio Apa, que fez o molde a partir de fotografias da época. A fundição em bronze foi realizada no Ateliê de Esculturas do Memorial Paranista. Ela é a primeira feita por Turin em grandes dimensões.

Foto: Cido Marques/SMCS

Criada na Europa

“No Exílio” foi criada no início do século 20 quando João Turin vivia na Bélgica. Foi apresentada pelo artista como trabalho de conclusão de curso na Real Academia de Bruxelas e foi premiada com a Menção Honrosa no Salão de Paris, em 1912, mas não foi trazida ao Brasil. Um bombardeio sob a capital francesa durante a 2ª Guerra Mundial destruiu a obra, agora refeita pela Prefeitura, com autorização da Família Ferrari Lago, detentora dos direitos autorais do artista.

Foto: Cido Marques/SMCS

Numa antevisão da grandeza do Paraná, Turin trabalhou a imagem do viajante em busca de um futuro. Nela, depositou seu sentimento de exílio, em peregrinação para um objetivo maior, buscando aprimorar seus conhecimentos no campo das artes. Ela celebra João Turin e o Movimento Paranista.

Pesquisa histórica

A escultura foi refeita com base em pesquisa histórica. Nos cadernos de memórias de Turin estavam as medidas da obra e também foram usadas fotografias da época. Uma primeira versão da escultura, moldada em argila e finalizada em gesso, está exposta no Memorial de Curitiba, como um dos destaques da exposição Curitiba, Capital Paranista.

“Fica assim concluído o grande trabalho de parceria da família Ferrari Lago com a Prefeitura de Curitiba, que possibilitou a instalação dessa magnifica escultura no Jardim de Esculturas do nosso Memorial Paranista, onde poderá ser conhecida e livremente apreciada pelo público”, diz o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

Segundo a prefeitura, o resgate da obra é uma homenagem ao centenário do Paranismo e a Turin, um dos principais representantes do movimento e um dos maiores artistas da história da arte paranaense.

