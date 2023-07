Dor pelo corpo todo que aumenta no inverno: médicos alertam para sintomas

A fibromialgia é uma doença reumatológica que causa dores generalizadas, principalmente dores musculares, além de apresentar sintomas de cansaço, fadiga, depressão e ansiedade.

Algumas partes do corpo que podem ser acometidos por essa doença são: cervical, tórax, abdome, dorso, lombar, mandíbula, ombro, braço, coxa e perna. Fatores climáticos podem intensificar as dores nessas regiões. Portadores da fibromialgia relatam a dificuldade de saber quando foi que as dores começaram, pois, “a dor começa bem leve e vai aumentando conforme o passar dos dias, sendo elas nos ossos, mais precisamente nas articulações” explica a médica reumatologista Cláudia G. Schainberg.

LEIA TAMBÉM:

>> Avião desaparecido no Paraná: Vídeo mostra imensidão da área de buscas na Serra

>> Terminal de ônibus na região de Curitiba está 90% concluído; saiba quando inaugura

É essencial que ao sentir dores persistentes o médico seja procurado, para realizar exames físicos que detalham o diagnóstico e o tratamento correto a ser seguido, pois esta doença não tem cura, mas também não leva à morte. Segundo a especialista, o tratamento inclui medicamentos, atividades físicas e massagens.

Para diminuir as dores em tempos gelados como nessa época do ano é necessário realizar uma boa rotina e intensificar alguns cuidados. “Tenha uma alimentação saudável, faça exercícios físicos, mantenha o peso controlado e evite o sobrepeso, reduza o estresse, procure posições confortáveis para se sentar e deitar, mantenha o ambiente com uma temperatura agradável e use os medicamentos indicados pelo o seu médico” ressalta a Cláudia G. Schainberg.

Sobre a Dra. Cláudia G. Schainberg

Com uma ampla experiência na área da saúde, Dra. Cláudia é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia e possui mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Fez também especialização em Reumatologia no Canadá e Estados Unidos.

Dra. Cláudia ainda declara a importância sobre assuntos sociais relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida, autocuidado e humanismo.

Atualmente exerce atividades de ensino, assistência e pesquisa no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde chefia o Laboratório de Imunologia Celular do LIM-17 e o Ambulatório de Artrites da Infância.

Também faz parte do corpo clínico dos hospitais Israelita Albert Einstein, Sírio Libanês e Alemão Oswaldo Cruz. Já no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atua nos Ambulatórios de Osteoartrite, Gota e Espondiloartrites.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá