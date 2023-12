O verão chegou e, durante o período de temperaturas mais elevadas, alguns sintomas podem aparecer, como dores de cabeça, sensação de respiração seca, dores na garganta e sensação incomoda no ouvido após contato com a água. Por isso, mesmo durante a época de férias e relaxamento, é importante manter os cuidados com a saúde.

Professor e otorrinolaringologista do Hospital Otorrinos Curitiba, Vinicius Ribas Fonseca explica que em épocas mais quentes e menos chuvosas, a transpiração aumenta, o que faz com que as pessoas percam líquido e, consequentemente, fiquem com a mucosa nasal mais seca.

“Quando a gente diminui a hidratação, diminui o muco que recobre o nariz e as vias respiratórias. Dessa forma, podemos dizer que temos a sensação de secura no ar, de respiração mais seca”.

Para fugir desse problema, o médico recomenda a hidratação. “Pode ser a clássica: tomar bastante líquido, em torno de dois litros de água por dia, fazer a ingestão de sucos com maior teor de água e também hidratar o nariz”, diz.

O especialista afirma que soros fisiológicos nasais, em formato spray ou gel, ajudam a diminuir a secura das vias respiratórias. Além disso, evitar exposição prolongada ao calor auxilia a manter a hidratação.

Dor de cabeça no calor: diferentes causas

Outro problema recorrente no calor é a dor de cabeça. Fonseca relata que a cefaleia pode ser causada por vários fatores, mas quando se fala de calor, exposição ao sol e desidratação são fortes motivos para o problema. “Nesse contexto da desidratação, seja leve, moderada ou severa, a dor de cabeça entra como um dos sintomas que o paciente apresenta”.

A dor de cabeça também pode estar associada com outras causas, como enxaqueca. “As pessoas que ficam muito ao sol podem desencadear isso como gatilho. Outras vezes, pode ser pressão mais alta, que pode ocorrer devido aos estímulos de desidratação”, conta o especialista. Ele acrescenta que ambientes fechados, quentes e o excesso de ar condicionado podem desencadear a dor.

Otites externas são comuns no verão

Durante a estação mais quente do ano os mergulhos em piscinas, mares e rios aumentam. O otorrinolaringologista alerta que o contato excessivo com a água pode causar otite externa, uma inflamação no ouvido também conhecida como otite do nadador.

O médico explica que geralmente o problema aparece pelo excesso de umidade e presença da água, mas também pode ocorrer em pessoas que possuem tendência a ter dermatite no ouvido ou quando acontece o contato com bactérias em ambientes aquáticos que não são bem tratados.

“Como cuidados, no geral, não exagerar nos mergulhos, não ficar muito tempo submerso nas piscinas, mares e rios. Secar a parte externa do ouvido com paninhos e gazes, para diminuir o excesso de água”, detalha Fonseca.

O especialista orienta a não coçar a orelha com a unha, caso esse sintoma inicie. E, em situações de dor, o paciente deve procurar um médico para que o tratamento ocorra na fase inicial da doença.

Alimentos gelados causam dor de garganta?

Fonseca relata que o contato de um alimento frio com a garganta não causa dor de garganta. Entretanto, ingerir um alimento muito gelado ou sair de um local quente para entrar em um ambiente frio, pode atingir o sistema de defesa, facilitando a doença.

“Alimentos muito gelados podem diminuir o batimento ciliar, que é uma resposta do sistema de defesa do organismo ao contato com bactérias. São pelinhos microscópicos que ficam no tapete mucoso do nariz, na via respiratória. Ao se movimentar, ele mexe o muco e impede adesão dos microorganismos. (Dessa forma), o sistema de defesa fica menos competente, facilitando a infecção por vírus ou bactéria, que pode levar a dor de garganta”, explica o médico.

Cuidados com a imunidade no verão

Para evitar problemas de saúde durante o verão, o especialista dá algumas dicas para manter a eficiência do sistema imunológico. “Acho que isso é primordial dentro de características gerais que melhoram o sistema imunológico”, conclui o médico. Confira:

Aumentar a ingestão de líquidos;

Comer alimentos que forneçam mais vitaminas, como frutas, verduras, carnes e ovos;

Evitar exposição prolongada ao sol;

Fazer atividades físicas;

Ter uma boa noite de sono.

