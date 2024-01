Ação pela prevenção ao câncer de pele mobiliza veranistas no Paraná

Nos dias 20 e 21 de janeiro (sábado e domingo), médicos do Serviço de Pele e Melanoma do Hospital Erasto Gaertner e enfermeiros especialistas em oncologia estarão na Praia de Guaratuba para orientar a população sobre os perigos do câncer de pele, como prevenir e o que fazer em caso de suspeita da doença.

A tradicional ação de verão do Programa Conscientizar + este ano vem com o slogan Conscientizar + 2024: Aproveitando o Verão Com Mais Saúde, e a expectativa é de que mais de 3 mil pessoas sejam alcançadas durante a campanha de educação em saúde. A mobilização tem o apoio da Prefeitura de Guaratuba.

Já bebeu água? Fique atento à saúde dos rins durante o verão

Das 8h às 17h, a equipe do Hospital Erasto Gaertner, instituição que é referência no combate ao câncer no Brasil, estará em uma tenda na Praia Central de Guaratuba, localizada no Calçadão da Praia Central (entre o posto Q6 e Posto de Guarda Vidas).

Os profissionais especialistas estarão à disposição para responder dúvidas, dar orientações sobre prevenção, lesões suspeitas, e informações sobre como funciona o encaminhamento para o diagnóstico e o tratamento do câncer de pele nas unidades e instituições de saúde. E, ainda, um totem (equipamento) contendo filtro solar será disponibilizado aos visitantes para orientação sobre como aplicar o produto.

+ Viu essa? Veja dicas de alimentação no verão para pacientes oncológicos

Treinamento para profissionais de saúde de Guaratuba

Antes de levar a campanha ao público da Praia de Guaratuba, nesta sexta-feira (19), o Hospital Erasto Gaertner oferecerá aos profissionais da Secretaria de Saúde de Guaratuba um dia inteiro de imersão, em um treinamento sobre como atuar na prevenção e no atendimento de pacientes com câncer de pele, desde o rastreio da doença.

Sobre o Programa Conscientizar +

Com a convicção de que a jornada da saúde começa pelo cuidado, o Programa Conscientizar + tem levado atenção e assistência gratuita itinerante a milhares de pessoas no Sul do país. Esse trabalho não é feitosomente nas praias, pois é levado também a unidades de saúde e outros locais, em diversos municípios onde tem atuado.

+ Pensar com Afeto: Pare de usar “bem”e “mal” para descrever como você se sente

Exames físicos e clínicos e ações preventivas contra os tipos de câncer mais incidentes na população – de pele, de mama, de colo de útero e de próstata – são algumas das medidas oferecidas para o público, que chega ao programa espontaneamente por meio de divulgações locais em seus municípios. O objetivo é estimular na sociedade as causas que abrangem responsabilidade social e saúde.

Em atividades executadas em eventos públicos ou privados, a equipe de profissionais do C+ faz ainvestigação clínica de doenças através de exames para identificar sinais e sintomas iniciais de doenças.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!