Veja dicas de alimentação no verão para pacientes oncológicos

O verão tem sido de dias de calor intenso e o cuidado deve ser redobrado para pacientes em tratamentos de câncer. A nutricionista oncológica do IOP (Instituto de Oncologia do Paraná), Karen Inamassu, separou algumas dicas para deixar esse período mais leve e saudável.

Segundo ela, pode acontecer do calor piorar os sintomas de quem está em tratamento de saúde, mas é um fator bem individual, de acordo com a condição geral do paciente. “Há uma recomendação de cuidado com a exposição ao sol nos períodos em que a radiação é mais intensa. Além disso, deve ser dado uma atenção especial à ingestão de líquidos para otimizar a hidratação. O consumo de frutas ricas em água contribuem, como melancia, melão e laranja”, comenta.

Outra dica é evitar o consumo elevado de sal nas refeições e alimentos industrializados. “Preferir sempre a alimentação mais natural, variada em frutas, verduras, legumes, grãos, além da proteína de carne, frango, peixe e ovos. Muitas vezes, os alimentos gelados se tornam mais atrativos nessa época. Mas é importante ressaltar que, para determinados tratamentos, o alimento gelado não é bem tolerado e deve ser evitado. Por isso é importante se informar com a equipe multidisciplinar”, complementa Karen.

Vale lembrar que o IOP oferece serviço nutricional gratuito a todos os pacientes em tratamento.

E, pra finalizar, a hidratação é indispensável! Para ajudar a entender a quantidade de líquido que deve ser ingerida, pode ser feito um cálculo fácil multiplicando o peso por 35 ml. Por ex: 60 kg x 35 ml = 2100 ml de água ao dia. Para idosos, o cálculo deve ser feito com 30 ml de água.

“Para auxiliar na ingestão, pode ser realizada a preparação de água saborizada com limão, hortelã, gengibre, consumo de sucos naturais e água de coco”, indica a nutricionista oncológica do IOP.

E que tal aproveitar para aprender duas receitas bem fáceis e ideais para essa época?

Água de Coco com Frutas

Ingredientes:

6 uvas

6 morangos

2 rodelas de abacaxi;

1 kiwi;

2 rodelas de limão;

1 litro de água de coco gelada.

Modo de preparo:

Lavar bem os morangos e as uvas, e cortá-los ao meio. Cortar as rodelas de abacaxi em cubos médios. Colocar todos os ingredientes em uma jarra, misturando bem com uma colher. Servir em seguida e, após, armazenar na geladeira.

Picolé de melancia e morango

Ingredientes:

1 fatia grande de melancia

10 morangos

100 ml de água de coco

1 limão

Lascas de gengibre

Modo de Preparo:

No liquidificador, bater o abacaxi, a couve, a maçã e a água de coco gelada. Coar a mistura e voltar a bater com a hortelã. Distribuir o preparo em formas para picolé e levar ao congelador por 2 horas. Espetar os palitos de sorvete e levar de volta ao freezer. Desenformar os picolés e servir quando estiverem prontos.

