Quase um ano após o crime, a polícia prendeu um terceiro suspeito da tentativa de assassinato a um homem de 31 anos, atingido com nove tiros. A.E.S., 33, foi preso na cidade de Tapejara, no noroeste do Estado. Com ele foi apreendida uma pistola de calibre 380, que, segundo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pode ter sido a arma usada pelos criminosos.

O irmão de A., J.P.S., 30, é suspeito de ter participado da tentativa de homicídio, e está detido desde dezembro do ano passado. O rapaz que seria o autor dos disparos, Gean Padilha da Cruz, 22, foi preso em junho deste ano.

O delegado Wagner Holtz Merege Filho considera o caso elucidado. Ele explicou que a pistola será encaminhada para confronto balístico, a fim de determinar se foi a arma usada no crime.