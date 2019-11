A Polícia Ambiental – Força Verde, da Polícia Militar do Paraná, apreendeu nessa segunda-feira (11), 412 ‘cabeças’ de palmito in natura, da espécie Jussara, que corre risco de extinção, no distrito de Cubatão, em Guaratuba, no litoral do estado.

Conforme a Força Verde, a apreensão foi a maior até agora na Operação Bugio, que deve mobilizar 70 policiais até terça-feira (12), nos municípios de Guaratuba e Morretes para combater crimes ambientais, especialmente no Parque Nacional da Guaricana e na Área de Proteção Ambiental de Guaratuba.

Ao longo da operação, a polícia já aplicou R$ 185 mil em multas por crimes ambientais.