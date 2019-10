O dono de uma mercearia no bairro Atuba, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foi assassinado com quatro tiros na cabeça na noite desta quinta-feira (03). Segundo a Polícia Militar (PM) o homem, de aproximadamente 50 anos, morreu dentro do estabelecimento, localizado na Rua Aristides de Oliveira.

+Caçadores! Delegado de Curitiba vira ‘paladino’ pela causa animal põe infratores na cadeia!

Segundo informações repassadas pela PM, o responsável pelos tiros entrou na mercearia e mesmo com a presença de crianças e mulheres, não se intimidou e atirou contra o empresário. “Tinha familiares, clientes e pessoas passando na rua que visualizaram a situação. Na semana passada teve uma ocorrência aqui, na qual a vítima foi ameaçada. “Porém, não encontramos o autor das ameaças e não podemos dizer que é a mesma pessoa que cometeu o homicídio”, disse o Tenente Rueda, do 22 º Batalhão da PM.

+Viu essa? Onça-pintada faz rara aparição e é filmada no Litoral do Paraná! Assista!

Algumas testemunhas teriam visualizado um veículo Celta branco que poderia estra dando cobertura ao atirador. “Recebemos esta informações e estamos efetuando buscas para encontrar o carro. A vítima não tinha passagens ao menos nos últimos em Curitiba e na região Metropolitana”, ressaltou o tenente. O caso será investigado pela Polícia Civil.