Um homem sem antecedentes criminais, de 29 anos de idade, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (21), na Avenida São Paulo, no bairro Estado, em Fazenda Rio Grande, na região Metropolitana de Curitiba.

Segundo testemunhas, o rapaz caminhava pela rua quando foi abordado por duas pessoas que estavam em uma motocicleta vermelha e, na sequência, foi alvejado com 10 tiros.

Ao tentar fugir do local do crime, os responsáveis pelo homicídio não conseguiram dar partida na moto que estava com placas adulteradas. No desespero, invadiram uma igreja evangélica e levaram um Fiat Marea vermelho de uma pastora. A Polícia Civil investiga o caso que deixou a vizinhança em alerta.

Qualquer informação que possa auxiliar pode ser passada no telefone 0800-6431121. A ligação é gratuita, anônima e não é rastreada.

*Com informações do repórter fotográfico Lineu Filho.