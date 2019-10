Um vídeo que mostra um paranaense tentando acabar com as pragas do seu quintal está dando o que falar nas redes sociais.No vídeo, um homem aparece riscando alguns fósforos até mandar tudo pelo ar, literalmente, com uma explosão. A situação ocorreu em Enéas Marques, na região sudoesde do Paraná.

Quem está no vídeo é o caminhoneiro Cesar Schmitz, que estava tentando acabar com baratas que viviam na fossa da casa da família. Ele tentou usar veneno, spray e até gasolina para aniquilar os insetos, mas acabou destruindo todo o quintal. “Coloquei um pouco de gasolina e comecei a riscar fósforos”, disse ele em entrevista à RPC.

A câmera de segurança da casa flagrou tudo. Foram três fósforos até a explosão. Além de Cesar, estavam no quintal dois cachorros, que felizmente nada sofreram após a explosão. “Pode acontecer com qualquer um. Se eu sonhasse que era perigoso jamais teria feito isso”, disse o morador de Enéas Marques.

O caso ocorreu na sexta-feira (18) e, depois de todo o susto e a repercussão, o problema com as baratas estava resolvido no começo desta semana.

Viralizou!

Cesar contou que tinha mandado o vídeo apenas para um amigo e que achou tudo uma loucura. No final das contas, ficou feliz com a repercussão. “O vídeo pode servir de alerta”, ressaltou.