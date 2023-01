O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste sábado não haver previsão de retorno de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dos Estados Unidos ao Brasil. Derrotado nas eleições de outubro de 2022, o ex-chefe do Executivo está hospedado na casa do lutador de MMA José Aldo, na Flórida, desde 30 de dezembro.

“Não tem previsão, ele que sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses, pode não voltar nunca, não sei. Ele está desopilando. Você nunca tirou férias, não?”, disse Flávio a jornalistas durante um evento de lançamento do apoio do PP e do Republicanos à candidatura do ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado.

“Vimos tudo acontecer nos últimos meses e talvez quem estava sentado na cadeira de presidente do Senado não teve capacidade de promover a pacificação”, afirmou o filho do ex-presidente, sugerindo parcela de responsabilidade de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) nos atos ocorridos em 8 de janeiro. As declarações foram registradas por jornais como Folha de S.Paulo e O Globo.

O visto utilizado por Bolsonaro para entrar em território norte-americano expira na segunda-feira (30), mas o ex-presidente já teria solicitado a renovação da autorização para permanecer no país. “Está tentando, normal. Ele tem que mudar a classificação do visto. Qualquer pessoa que é autoridade e deixou de ser tem que legalizar essa situação”, disse Flávio.

O senador disse ainda que Bolsonaro não teme voltar ao Brasil ou ser responsabilizado nos inquéritos a que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Não tem temor nenhum. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu no Brasil. Se ele estivesse sentado na cadeira de presidente poderia falar que ele facilitou alguma coisa”, falou.

“O presidente está com muita tranquilidade, porque sabe que ainda que force muito uma barra, não tem como vincular Bolsonaro a nenhum ato criminoso.”

