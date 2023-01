As férias estão chegando ao fim, e essa transição ao trabalho ou mesmo aos estudos pode prejudicar o sono. Para evitar a cansada insônia, alguns cuidados podem ser tomados para um melhor descanso.

O tempo necessário para um sono reparador varia de uma pessoa para outra. A maioria precisa dormir de sete a oito horas por noite para acordar bem-disposta. Pesquisas recentes sugerem que aqueles que consideram suficientes quatro ou cinco horas de sono, na realidade, necessitariam dormir mais.

Cíntia Rosa, especialista em Medicina do Sono e Otorrinolaringologia do Hospital IPO, reforça que a rotina precisa voltar a ser determinante tanto para os pequenos ou adultos. “No período de férias, é comum a flexibilização dos horários para dormir e acordar, o que dificulta, para alguns, o ajuste desses momentos com o retorno do horário do trabalho ou das atividades escolares. Quando a dificuldade para dormir se torna frequente, é importante buscar ajuda médica”, explica Rosa.

O que é a insônia?

A insônia é a dificuldade para iniciar ou manter o sono e também se manifesta quando o indivíduo acorda muito antes do horário desejado. Essa condição leva ao cansaço, sensação de sono não restaurador, dificuldade de concentração e memória, irritabilidade, sonolência diurna, riscos maiores de acidentes e, em casos extremos, risco de doenças cardiovasculares.

Segundo dados da Associação Brasileira do Sono, 65% das pessoas do país apresentam dificuldades para dormir e 64% utilizam aparelhos eletrônicos antes do descanso, o que é prejudicial.

Dicas para melhorar o sono

Estabelecer um horário regular para deitar-se e acordar

Praticar atividades físicas – preferencialmente pela manhã, para os pacientes com insônia

Ter uma dieta saudável

Desconectar-se de telas uma hora antes do horário desejado para dormir

Evitar o consumo de substâncias que contenham cafeína após as 14h

Não se automedicar

Evitar cochilos longos durante o dia

Não realizar refeições muito pesadas perto do horário de dormir

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas

Manter o ambiente escuro, com temperatura agradável e sem barulhos

