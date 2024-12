Você sabia que é possível fazer um retiro espiritual em mosteiro perto de Curitiba?

Em uma área rural no município paranaense de Campo do Tenente – cidade com 7,5 mil habitantes, localizada a 100 quilômetros de Curitiba – encontra-se o único mosteiro trapista masculino do Brasil. Lar de 20 monges que seguem a regra de São Bento, o local, que recebe o nome de Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo, recebe visitantes de topo tipo – desde interessados em retiros espirituais ou em descanso em meio às extensas áreas verdes, até turistas atraídos pela beleza do local ou pelo estilo de vida dos monges.

Lá, os visitantes podem caminhar entre as árvores ao som de inúmeras espécies de pássaros até encontrar uma bela e ampla capela, que costuma lotar apenas nos domingos. No templo, é possível participar da missa matinal diária e das várias orações que os monges fazem ao longo do dia.

Há uma outra capela, mais intimista, que fica anexa à hospedaria do mosteiro. Aliás, os monges trapistas, conhecidos por sua hospitalidade, deixam essa característica muito evidente na estrutura que mantêm no local para receber até 12 hóspedes.

Hospedaria com som apenas do canto dos pássaros

Para hospedar-se no mosteiro trapista de Campo do Tenente, não há um valor estipulado – logicamente a maioria dos que usam o serviço costuma fazer uma contribuição financeira, já que há custos para manter a estrutura.

Na hospedaria, os visitantes desfrutam de um quarto com roupa de cama e toalhas, banheiros e outras áreas de uso comum, como uma cozinha para preparar as próprias refeições. O charme dos quartos fica por conta das belas vistas de área verde pelas janelas. Toda a hospedaria é marcada pelo máximo silêncio.

Na hora do almoço, os hóspedes (e também aqueles que informaram seu nome previamente para passar o dia no mosteiro trapista) são convidados para almoçar no refeitório, perto dos monges, uma refeição preparada pelos próprios religiosos, sem custo – um cardápio simples, sem carne; o mesmo que os monges consomem.

A regra dentro da abadia é silêncio, então quem pensa em visitar o espaço pode se preparar para fazer sua refeição ao som apenas dos talheres tocando os pratos.

Quem visita o mosteiro também encontrará uma loja que comercializa livros, itens religiosos e uma série de guloseimas, desde geleias e biscoitos até bolos de frutas e chocolates artesanais, tudo produzido pelos monges. A poucos metros da loja se encontra a pequena fábrica em que os religiosos produzem os alimentos, chamada Padaria Trapista.

Mosteiro economicamente sustentável

Algo que pode despertar a curiosidade de quem visita o Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo pela primeira vez é…

O Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo fica aberto ao público todos os dias, entre 6h e 18h. Seja para hospedagem ou apenas para passar o dia é preciso informar antecipadamente o nome aos religiosos. Isso pode ser feito pelo e-mail hospedariatrapista@gmail.com ou pelo WhatsApp (41) 3628-1264.

Endereço: Rodovia PR 427, km 07, 3301 | Rio da Várzea, Campo do Tenente – PR