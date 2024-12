Shows de Natal em Curitiba nesta primeira semana de dezembro. Programe-se!

Grandes estreias em diferentes partes da cidade marcam a semana do Natal de Curitiba. O drive-thru do Parque Náutico, espetáculo no Paço Municipal, Cantata do Bairro Novo e o espetáculo Grande Natal Místico, no Memorial de Curitiba, são os destaques da programação.

Na segunda (2/12), começa a série de apresentações dos Autos de Natal nos bairros, que este ano será em dose dupla, com sessões de manhã e tarde, às 11h e às 15h, começando pela Regional Boa Vista e depois no Memorial de Curitiba, na Matriz.

Direcionado para as crianças da rede municipal de Educação, o espetáculo conta com um elenco diversificado com 35 artistas, arautos, personagens e vestes características para narrar todo o simbolismo do Natal.

O Grande Natal Místico

Um encantador musical de Natal, com apresentações do grupo vocal Nós em Canto e da orquestra Big Belas Band, promete emocionar o público. Com um repertório repleto de canções nostálgicas, a história é narrada por Maria e seus anjos, envolvendo os espectadores em uma atmosfera mágica, dento do Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem.

A estreia de O Grande Natal Místico acontece na terça-feira (3/12), às 20h, com apresentações diárias até domingo (8/12), sempre no mesmo horário.

Natal no Paço

Na terça-feira, às 20h, estreia outro tradicional espetáculo, o Natal no Paço da Liberdade, no Centro de Curitiba. O espetáculo realizado pelo Sesc Paço da Liberdade, na fachada histórica, tem a exibição de animações encantadoras em projeção mapeada.

Artistas se juntarão para contar uma história natalina que resgata valores como a solidariedade, a fé e o amor. E não podemos esquecer da presença mais esperada da noite, o Papai Noel, que fará uma aparição especial. As apresentações seguem até quinta (5/12), na Unidade Sesc Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques.

Drive-thru

Aberto a carro, moto, bicicleta e ao ônibus especial do transporte público, começa nesta quinta-feira (5/12), às 19h, o circuito natalino (drive-thru) no Parque Náutico, no Alto Boqueirão. Assim como no ano passado, não será necessário agendamento.

Com um percurso de 1,5 km, o circuito acompanha a margem do lago do Parque Náutico na divisa com São José dos Pinhais. Ao longo do caminho, os visitantes podem desfrutar de estações como presépio vivo, anjos de luz e árvores de natal. As estruturas do local, como pórticos, passarela e torre, estarão enfeitadas com microlâmpadas.

O espetáculo cênico e luminoso ficará aberto de terça a domingo, das 19h às 22h, até o dia 23 de dezembro. Carros e motos podem circular juntos, desde que respeitem rigorosamente as regras de trânsito estabelecidas no circuito para garantir a segurança de todos os participantes.

Mil vozes

Na sexta-feira (6/12) as atenções do Natal se voltam para o Bairro Novo, no sul da cidade. Vozes de mais de mil crianças se juntam para entoarem tradicionais músicas natalinas na aguardada Cantata do Bairro Novo. O tradicional evento do Natal de Curitiba acontecerá às 20h, na frente da Rua da Cidadania do Bairro Novo, em única apresentação.

Serviço

Estreias da semana (2 a 6 de dezembro) no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais – 2024

O Grande Natal Místico

De terça-feira (3/12) a domingo (8/12), sempre às 20h.

Memorial de Curitiba – Largo da Ordem

Natal no Paço

Dias 3, 4 e 5 de dezembro, às 20h

Na frente do Sesc Paço da Liberdade, no centro de Curitiba

Drive-Thru de Natal no Parque Náutico

De quinta-feira (5/12) a domingo (23/12), das 19h às 22h (menos as segundas)

Parque Náutico, Alto Boqueirão

Cantata do Bairro Novo

Sexta-feira (6/12), às 20h

Rua da Cidadania do Bairro Novo

Apresentação única