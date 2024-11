Maria Fumaça histórica leva a magia do Natal a Curitiba e região; veja o roteiro

A empresa Rumo promove neste ano mais uma edição do aguardado “Rumo ao Natal”. Mais uma vez, a empresa colocará em circulação a histórica Maria Fumaça iluminada (modelo Mallet 204) e o Papai Noel a bordo da locomotiva fabricada em 1950, e a única em circulação na América do Sul. A programação natalina do trem ocorrerá entre os dias 4 e 23 de dezembro.

O projeto acontece em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

A jornada mágica nos trilhos começa em Mafra (SC), no dia 4 de dezembro, com término em Rio Negrinho (SC) no dia 23 de dezembro. A Maria Fumaça percorrerá mais de 1,3 mil quilômetros pelas cidades do Paraná e de Santa Catarina. Entre os destinos, estão Curitiba (PR), Ponta Grossa (PR), Joinville (SC), Pinhais (PR), Jaraguá do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), entre outras.

+ Veja mais: Restaurante de Curitiba faz o melhor canudinho de maionese

“A presença histórica de Maria Fumaça nos faz lembrar da rica tradição ferroviária do Brasil. O Projeto Rumo ao Natal proporciona momentos especiais às comunidades que convivem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que irão prestigiar o trem’’, destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo.

Espetáculos culturais

Além da circulação da Maria Fumaça, a programação também contará com atrações especiais de Natal. No Paraná, as cidades de Ponta Grossa, Piraquara, Antonina, Paranaguá e Curitiba serão contempladas com apresentações teatrais e de corais de músicas natalinas. Já em Santa Catarina, as atrações especiais serão nas cidades de Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Joinville e Rio Negrinho.

Além de oferecer um espetáculo de luzes e celebrações, o projeto Rumo ao Natal reúne durante a sua passagem mais de 1 milhão de pessoas. “Além de levar cultura e diversão, o projeto também tem o objetivo de ressaltar a importância do modal ferroviário para o desenvolvimento socioeconômico do país”, completa Tatiana.

+ Leia também: Gigante das autopeças de Curitiba vai inaugurar atacado em 2025

Cuidados com a segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Rumo ao Natal em segurança, a empresa orienta sobre alguns cuidados essenciais:

Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

Confira a programação do Rumo ao Natal 2024 no Paraná:

Cidade Data Horário A partir de: Ação Endereço Rio Negro (PR) 04/12 21h Circulação iluminada Rua Maximiano Pfeffer, 168 – Vila Paraná Lapa (PR) 05/12 19h30 Circulação iluminada R. da Saudade, 49 – Esplanada Ponta Grossa (PR) 06/12 19h Circulação iluminada – Avenida Souza Neves; – Avenida Gal. Carlos Cavalcanti; – Rodovia BR 376, S/N, KM 510 – Cará-Cará Ponta Grossa (PR) 06/12 19h30 Espetáculo Cultural Parada Natalina Avenida Gal. Carlos Cavalcanti Início: Balsa Nova (PR) Término: Araucária (PR) 07/12 19h 21h Circulação iluminada Rua Francisco Manoel da Cruz, 209 – Centro R. Irineu Chempcek, 260 – Estação Início: Araucária Término: Curitiba (Pátio Iguaçu) 07/12 21h30 23h Circulação iluminada R. Irineu Chempcek, 260 – Estação R. Jaboti, 1 – Alto Boqueirão Início: Curitiba (Pátio Iguaçu)



Término: Curitiba (Pátio Pinhais) 07/12 23h30 00h Circulação iluminada R. Jaboti, 1 – Alto Boqueirão Av. Prefeito Maurício Fruet, 3800 – Cajuru, Curitiba – PR Início: Almirante Tamandaré (Cachoeira)

Término: Curitiba (Rodoferroviária) 08/12 19h30



20h30 Circulação iluminada Av. Francisco Kruger – Vila Prosdócimo Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 420-672 – Jardim Botânico Início: Curitiba (Rodoferroviária) Término: Curitiba (Sede Rumo)* 08/12 21h30 22h30 Circulação iluminada Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 420-672 – Jardim Botânico R. Emílio Bertolini, 100 – Vila Oficinas Início: Pinhais (PR) Término: Piraquara (Pátio Coral) 09/12 19h 19h45 Circulação iluminada Av. Ayrton Senna da Silva, 2601 -Pineville Av. Ferroviários – Jardim Santa Mônica Piraquara (PR) 09/12 19h30 Espetáculo Cultural Cantata Coro e Orquestra R. Coronel Manuel Alves Cordeiro – Vila Marumbi Início: Piraquara



Término: Piraquara (Roça Nova) 09/12 21h15

22h Circulação iluminada R. Coronel Manuel Alves Cordeiro – Vila Marumbi R. Ângelo Nunes Gaio – Roça Nova Início: Morretes Término: Antonina 10/12 18h30 20h Circulação iluminada Rua Padre Saviniano, 768 – Centro Pç. Carlos Cavalcante, 80 – Centro Início: Morretes 11/12 18h00 Espetáculo Cultural FANCERP (Fanfarra) Coral Mimo Filarmônica Antoniense R. Padre Saviniano, 768 – Centro Início: Morretes Término: Morretes (Saquarema) 11/12 20h30

21h Circulação iluminada R. Padre Saviniano, 768 – Centro Início: Morretes (Saquarema)



Término: Paranaguá (Alexandra) 11/12 21h

22h Circulação iluminada R. Padre Saviniano, 768 – Centro R. Caiobá x R. Silvino Trípole – Alexandra Início: Paranaguá (Alexandra)

Término: Paranaguá (Km 05) 11/12 22h

23h Circulação iluminada R. Caiobá x R. Silvino Trípole – Alexandra Av. Ayrton Senna da Silva – Vila do Povo (Estação Rumo) Início: Paranaguá (Dom Pedro II) 12/12



19h30



Circulação iluminada Av. Gabriel de Lara, 708 – Paranaguá Av. Portuária, S/Nº x Av. Ayrton Senna da Silva – Dom Pedro II Paranaguá (PN Roque Vernalha) 12/12 19h30 Espetáculo Cultural Cantata Coro e Orquestra Av. Roque Vernalha x Rua Paulo Canhola – Vila Cruzeiro Início: Paranaguá (PN – Roque Vernalha)

Término: Paranaguá (KM05) 12/12 21h

21h30 Circulação iluminada Av. Roque Vernalha x Rua Paulo Canhola – Vila Cruzeiro Av. Ayrton Senna da Silva – Vila do Povo (Estação Rumo) Início: Paranaguá (KM05)

Término: Paranaguá (Alexandra) 13/12 18h30

19h30 Circulação iluminada Av. Ayrton Senna da Silva – Vila do Povo (Estação Rumo) R. Caiobá x R. Silvino Trípole – Alexandra Início: Paranaguá (Alexandra)



Término: Morretes 13/12 20h15



22h Circulação iluminada R. Caiobá x R. Silvino Trípole – Alexandra R. Padre Saviniano, 768 – Centro Início: Piraquara (Roça Nova)

Término: Piraquara 14/12 18h30

19h Circulação iluminada R. Ângelo Nunes Gaio – Roça Nova R. Coronel Manuel Alves Cordeiro – Vila Marumbi Início: Piraquara



Término: Piraquara (Coral) 14/12 19h15

20h Circulação iluminada R. Coronel Manuel Alves Cordeiro – Vila Marumbi Av. Ferroviários – Jardim Santa Mônica Início: Piraquara (Coral) Término: Pinhais 14/12 21h

21h30 Circulação iluminada Av. Ferroviários – Jardim Santa Mônica Av. Ayrton Senna da Silva, 2601 – Pineville Início: Pinhais

Término: (Curitiba – Sede Rumo)* 14/12 21h30

22h25 Circulação iluminada Av. Ayrton Senna da Silva, 2601 – Pineville R. Emílio Bertolini, 100 – Vila Oficinas Curitiba (Rodoferroviária) 15/12 19h



Espetáculo Cultural Cantata Coro e Orquestra Av. Dr. Dário Lopes dos Santos x R. Pedro de Araújo Franco – Jardim Botânico (Plataforma Serra Verde Express) Início: Araucária

Término: Curitiba (Pátio Iguaçu) 17/12 19h30

20h30 Circulação iluminada R. Irineu Chempcek, 260 – Estação R. Jaboti,1 – Alto Boqueirão Início: Curitiba (Pátio Iguaçu)

Término: Pinhais (LKP) 17/12 21h 22h Circulação iluminada R. Jaboti,1 – Alto Boqueirão Av. Prefeito Maurício Fruet, 3800 – Cajuru, Início: Pinhais (LKP)

Término: Curitiba (Sede Rumo)* 17/12 22h

23h Circulação iluminada Av. Prefeito Maurício Fruet, 3800 – Cajuru R. Emílio Bertolini, 100 – Vila Oficinas Sede da Rumo 18/12 19h30

20h30 Espetáculo Sinfonia de Natal/Grupo Vocal Nós em Canto R. Emílio Bertolini, 100 – Vila Oficinas

* Por motivos de segurança, a entrada na sede da Rumo é restrita aos profissionais do setor ferroviário. A população poderá acompanhar a chegada da composição da rua Emílio Bertolini.