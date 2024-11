Árvores de Natal de Curitiba! Roteiro revela as mais bonitas em ruas e parques

Em Curitiba, as árvores de Natal reinam em várias e belíssimas versões. Em 2024, no Natal de capital paranaense, são mais de 30 árvores distribuídas pelos espaços públicos da cidade, decoradas com luzes, folhas, estrelas e mais elementos natalinos.

E quem busca entrar no clima de união e esperança dessa época já pode admirar estas árvores e as decorações do Natal da Prefeitura. A decoração poderá ser vistas nas ruas e espaços púlicos até o dia 6 de janeiro. Já a programação de espetáculos vai até 23 de dezembro. Confira abaixo um roteiro com as principais árvores do Natal de Curitiba.

Árvore de Natal do Parque Tanguá

Natal no Parque Tanguá, em 2023. Foto: Arquivo/Daniel Castellano / SMCS

Comece o circuito no fim do dia e veja as duas grandes árvores natalinas em um cenário cinematográfico: o pôr do sol no Parque Tanguá. Quem fizer o roteiro de 18 a 23 de dezembro, também poderá assistir ao Oratório de Natal do Parque Tanguá – Noite do Coração, que será realizado às 19h30, em um palco 360º instalado em cima do espelho d’água.

Nesse ano, o Natal no parque também vai ganhar uma atração extra: uma escultura do Pégasus, o cavalo alado da mitologia grega, que será instalada na parte central da cabeceira do espelho d’água.

Árvore de Natal do Centro Cívico

Árvore de Luz da Volvo. Foto: Hully Paiva/SMCS



A Árvore de Natal do Centro Cívico fica em frente à Prefeitura Municipal, na rotatória da Avenida Cândido de Abreu. A atração ilumina a região com mais de 51 mil microlâmpadas de LED e 18 metros de altura. A decoração é patrocinada pela Volvo.

Árvore de Natal do Passeio Público

Árvore do Passeio Público, em Natal de anos anteriores. Foto: Daniel Castellano/Arquvo/SMCS



O parque mais antigo da cidade não pode ficar de fora, com uma decoração natalina fascinante, desde os portais de entrada até a grande árvore natalina. O Passeio também será o palco do Auto da Adoração dos Reis Magos, na Ilha da Ilusão, que poderá ser visto de de quinta a domingo, sempre às 19h30, até 22 de dezembro.

Árvore de Natal do Largo da Ordem

Natal no Largo da Ordem. Foto: Cido Marques/SMCS



No Centro Histórico curitibano, o clima festivo é completado com a Árvore da Vida. Ela tem 11 metros de altura decorados com 5 mil vasinhos de sálvias e está envolta pelos prédios históricos também adornados com guirlandas e estrelas. O Natal também tomou conta do Memorial de Curitiba, com duas árvores iluminadas, embelezando ainda mais o palco de concertos e espetáculos.

Árvore de Natal do Rua XV

Natal na Rua XV com a árvore do Boticário. Foto: José Fernando Ogura/SMCS



O calçadão da Rua XV de Novembro mais uma vez foi transformado em um corredor de atrações e um dos destaques é a Árvore da Vida, montada próxima ao chafariz, entre a Rua Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Irmã da árvore do Largo da Ordem, ela tem 8 metros de altura e também é adornada com vasos de sálvia, colorindo a rua com tons de verde e vermelho.

Quem for prestigiar a atração não pode deixar de aproveitar para dar uma voltinha na roda-gigante O Boticário, na Boca Maldita, e fazer compras na feirinha de Natal da Praça Osório, que poderá ser visitada até 23 de dezembro.

Árvore de Natal do Parque Barigui

Árvore de Natal em Curitiba no ano passado. Foto: Reprodução/SMCS.

Nosso roteiro pelas árvores de Natal é concluído no Parque Barigui. Patrocinada pelo ParkShopping Barigui, a Árvore de Natal PKB já é tradição, mas esse ano retornou maior do que nunca. A enorme estrutura, que nos anos anteriores era de 22 metros, este ano tem 25 metros e 50 mil microlâmpadas em LED.

Como a árvore fica em uma pequena ilha artificial do lago do Parque Barigui, a visita é feita através de uma ponte temporária, que será desmontada após o fim da atração.