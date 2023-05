Vereadores de Ponta Grossa (PR), a 100 quilômetros de Curitiba, discutiram em comissões e aprovaram em duas votações, no mesmo dia, um pacote com mudanças em seus próprios salários. Entre as alterações está um reajuste de 3,83% nos vencimentos dos vereadores, a ser aplicado a partir de maio.

LEIA MAIS – Matador de capivara? Animal símbolo de Curitiba é morto a tiros no Parque Barigui

Todas as etapas da tramitação foram cumpridas em um único dia, nesta quarta-feira (24). O texto legal passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Obras, Serviços Publicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade. Após votarem favoravelmente ao texto em primeira discussão, os 19 vereadores também aprovaram, por unanimidade, um substitutivo que continha 28 emendas ao projeto. Foram necessárias duas sessões, cuja íntegra em vídeo está disponível no site da Câmara Municipal de Ponta Grossa, e cerca de quatro horas para a aprovação final do projeto.

LEIA AINDA – Fábrica de Curitiba é impedida pela Justiça de funcionar em período noturno

O projeto prevendo o reajuste foi assinado pela Mesa Executiva da Casa. Com isso, se a proposta for sancionada pela prefeita Elizabeth Schmidt (PSD), o salário mensal de cada parlamentar passa de R$ 10.063 para R$ 10.448,82. O presidente da Câmara ainda recebe um extra de R$ 5.224,41 por ter carga horária maior.

Vale-alimentação de R$ 700 e novos cargos comissionados para os vereadores

Outro projeto discutido e aprovado rapidamente aumentou o vale-alimentação para servidores da Câmara e concedeu o mesmo benefício aos parlamentares. Segundo o texto, a partir de outubro, o vale passa de R$ 300 para R$ 700.

Mais uma proposta aprovada no mesmo dia cria novos cargos comissionados para os vereadores. Se a proposta for sancionada, cada parlamentar terá direito a sete assessores parlamentares, com salário de R$ 4.565 cada. Também foi criado um cargo de superintendente institucional, com vencimentos de R$ 14 mil.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Ponta Grossa questionando a velocidade com que o projeto de lei tramitou na casa. Até a publicação da reportagem, porém, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Aumento de 1.000% para o vice-prefeito

Outros municípios do Paraná também aprovaram aumentos para parlamentares. Em Campo Mourão, no noroeste do estado, o salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais foram reajustados para a próxima legislatura. No caso do vice-prefeito, o salário vai aumentar 1.000% (de R$ 1.110 para R$ 12,5 mil). Para os vereadores, o aumento foi de 61%.

Vereadores aprovam aumento nos próprios salários direto da praia

A Câmara de Jataizinho, na região norte, aprovou aumento de 5,93% para os salários dos vereadores. Dois dos parlamentares, Antônio Brandão (PDT-PR) e Bruno Barbosa (Cidadania-PR), são alvos de uma ação do Ministério Público do Paraná por terem participado da sessão por videoconferência. Os parlamentares estavam na orla da praia em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, enquanto votavam favoravelmente pelo aumento dos próprios salários. A ação pede que eles paguem R$ 100 mil por danos morais coletivos.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!