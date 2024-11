Universidades do Paraná vão destinar 20% das vagas para alunos de escolas públicas

* Por Letícia Alves – Especial para a Gazeta do Povo

As universidades estaduais do Paraná terão 20% das vagas destinadas a alunos da rede pública, por meio do sistema Aprova Paraná Universidades, lançado na quinta-feira (7). Os interessados devem fazer a Prova Paraná Mais nos dias 12 e 13 de novembro. O exame, que avalia o desempenho dos estudantes das escolas públicas estaduais, servirá como uma espécie de vestibular para o ingresso no ensino superior.

O programa foi lançado durante um “aulão de pré-vestibular” com a presença de vários alunos na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Cascavel. Participaram, além de reitores e professores, os secretários de Educação, Roni Miranda; e o de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona.

“Esse é o maior programa de inclusão dos estudantes da escola pública nas universidades públicas. É uma oportunidade transformadora na vida dos nossos meninos e meninas”, defendeu Miranda.

Já Aldo Nelson Bona reforçou que o programa promove “inclusão e justiça social” no ensino superior paranaense. “Esse é um programa que alia duas importantes questões: ao mesmo tempo em que avalia a qualidade da educação básica, sobretudo do ensino médio oferecido nas escolas do estado, também oportuniza acesso à educação superior. É um avanço na ampliação das oportunidades dos nossos estudantes da educação pública para que possam realizar o seu sonho de uma formação superior e uma carreira que ajude a formar as suas vidas e as vidas de suas famílias”, discursou.

O Paraná conta com sete universidades estaduais: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e Universidade Estadual do Paraná (Unespar). As instituições terão o orçamento de R$ 3,6 bilhões em 2025.

