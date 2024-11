Paraná abre prazo de rematrículas em escolas estaduais; veja como fazer

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) abriu nesta segunda-feira (4) o prazo para rematrícula dos alunos que já estudam na rede estadual. O processo é totalmente online. A novidade deste ano é que os alunos das redes municipais também podem fazer matrículas pela internet usando o mesmo sistema, já que a pasta abriu o acesso também para os municípios. Até o momento 78 municípios aderiram ao uso do sistema – 19,5% do total de 399 cidades paranaenses.

Na rede estadual, o prazo para rematrículas segue aberto até o dia 12. O processo pode ser realizado pela Área do Aluno. A expectativa da Secretaria é de que aproximadamente 1 milhão de estudantes confirmem suas matrículas para garantir a continuidade dos estudos em uma das 2.091 escolas do Estado. Na rede municipal, quando os pais ou responsável acessam o site e informam a escola e a série da criança, automaticamente já é direcionado para o município de residência.

“A ampliação do uso da Área do Aluno para matrícula e rematrícula representa um avanço significativo na governança educacional do Paraná, pois simplifica o processo e melhora a gestão de vagas”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda. “Garantir a matrícula é assegurar o direito à educação de qualidade para todos os estudantes”.

A medida reforça a parceria do Estado com os municípios na área da educação. O trabalho de apoio da Seed-PR com as redes municipais se dá por meio do programa Educa Juntos, implantado em 2022, pelo qual o Estado oferece suporte aos municípios paranaenses por meio da distribuição de materiais didáticos, ferramentas de monitoramento escolar e avaliações diagnósticas, além de ações de formação continuada aos professores. Isso colaborou com o primeiro lugar do País na categoria Ensino Fundamental – Anos Iniciais no último Ideb.

Ensino regular ou técnico

Uma das principais novidades para 2025 é a possibilidade de o aluno que conclui o ensino fundamental em 2024 possa optar entre ensino regular e ensino médio concomitante com formação técnica. A rede estadual tem cerca de 300 cursos disponíveis nas escolas técnicas estaduais. Além disso, os pais poderão consultar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas, facilitando uma escolha mais consciente.

Fernanda Evangelista, chefe do Departamento de Governança de Dados da Seed-PR, explica que os alunos que já estudam na rede têm vaga garantida e podem indicar até três escolas de preferência ao solicitar a rematrícula. “Os responsáveis receberão um e-mail informando se a vaga na escola indicada foi conquistada, proporcionando maior segurança no processo de matrícula”, afirmou.

Período de matriculas inicial

Após o término do período de rematrículas, o sistema estará aberto para novas matrículas, a partir do dia 13 de novembro, e se estenderá até 29 de novembro. Estima-se que esse processo atenda alunos que irão ingressar no 6º ano do Ensino Fundamental e na 1ª série do Ensino Médio, além daqueles que estão mudando de escola ou vindo de outros estados ou da rede particular.

Para efetivação da matrícula, serão necessários documentos como RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. Para os alunos em rematrícula, a documentação obrigatória deverá ser apresentada a partir de 2 de janeiro de 2025. O período letivo de 2025 está previsto para começar em 5 de fevereiro.

A Seed-PR orienta que, em caso de dificuldades, como a falta de acesso à internet, o procedimento pode ser realizado na escola estadual mais próxima. Para mais informações, os pais e responsáveis podem entrar em contato com o Núcleo Regional de Educação por meio dos canais de atendimento disponíveis.

A Secretaria reforça a importância de realizar o processo de matrícula ou rematrícula dentro do prazo estabelecido, garantindo assim a continuidade dos estudos e o acesso a uma educação pública de qualidade para todos os alunos do Paraná.

Passo a passo da rematrícula

Confira abaixo como fazer a rematrícula e matrícula online.