Trator com peneira gigante vai limpar praias do Paraná

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai investir cerca de R$ 4 milhões em diversos trabalhos para manter limpas as areias das praias do Litoral do Paraná. Um deles é o das máquinas saneadoras, uma espécie de peneira gigante, que revolve a areia da praia durante a madrugada, retirando pequenos resíduos como bitucas de cigarro, cacos de vidro, tampas plástica e de metal e miniembalagens plásticas, como as de balas e outros doces.

Quatro máquinas vão operar em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, priorizando os balneários que recebem mais turistas – e onde há, portanto, mais produção de lixo – e os momentos logo após os grandes shows, especialmente em Matinhos. “Os shows tem atraído muitas pessoas. Na madrugada, vamos deixar as praias limpas, com boas condições de uso já na manhã seguinte”, explica o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Julio Gonchorosky

Segundo ele, a intenção é de que ocorram tanto a limpeza física da orla quanto a sanitização das areias. “Essa retirada de resíduos pela saneadora reduz a quantidade de lixo que pode ir parar nos oceanos, evita acidentes, como machucados com cacos de vidro, por exemplo, e diminui o risco de doenças causadas por bactérias e germes que ficam na areia”, afirma.

Funcionamento

A máquina saneadora é composta por peneiras e um equipamento dentado. Arrastrada por um trator, ela penetra na areia a uma profundidade de 10 e 20 cm, puxando essa areia para dentro da máquina, onde peneiras retêm o lixo e devolvem a areia para a praia. O processo mecânico revolve a areia, expondo a camada mais profunda a raios solares ultravioletas, o que reduz proliferação de germes e bactérias que podem causar doenças, principalmente as de pele, como bicho geográfico e micoses.

O serviço da máquina saneadora da Sanepar no Litoral funciona até o dia 9 de março, das 2 às 6 horas da manhã, evitando momento de maior fluxo de pessoas na orla.

Mais ações

Durante o dia, a Sanepar também está realizando a limpeza física das areias das praias do Litoral, com serviços de varrição, catação e separação de lixo. O trabalho acontece das 8h30 às 17h30 e vai da Barra do Saí, em Guaratuba, até Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, passando por Matinhos, em um percurso de cerca de 48 km de praias. A equipe de limpeza é composta por 140 pessoas, moradoras das praias do Paraná, em um contrato de terceirização.

O lixo reciclável retirado pela Sanepar das praias do Paraná é destinado para as associações de catadores de municípios litorâneos. O material orgânico, que não é reciclável, é transportado pelas prefeituras até os aterros municipais.

“Esse trabalho é muito importante, mas a atitude de cada um em relação à questão do lixo também é fundamental. Cada um de nós precisa pensar em relação ao que consome, ao que produz de lixo e como descarta o seu lixo. Esse cuidado hoje faz e fará sempre uma enorme diferença em relação ao meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida no planeta. O ato de produzir muito lixo ou de jogar o lixo em qualquer lugar pode parecer silencioso, mas gera um impacto com consequências graves, que perduram muito tempo e para o qual não existem soluções simples ou baratas”, alerta Gonchorosky.

+ Leia mais: 5 dicas para desinchar a barriga após as festas de fim de ano

Na temporada anterior de verão, no final de 2023 e início de 2024, a retirada de pela Sanepar resultou na coleta de 344 toneladas de resíduos das praias, numa média de 3,95 toneladas/dia. Quase 90 toneladas foram destinadas à reciclagem.