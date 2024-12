Nove clubes com piscina em Curitiba e região para curtir nas férias

O verão está chegando e nada melhor que uma boa piscina para se refrescar e curtir o dia de sol ao lado da família e amigos. Em Curitiba e na região metropolitana alguns clubes e associações possuem a opção de day use (uso por dia). Ou seja, pessoas não associadas nesses locais pagam uma taxa e podem curtir as piscinas durante o dia.

Confira a seguir alguns locais na Grande Curitiba que podem ser uma alternativa de passeio refrescante e divertido:

Clube Três Marias

Foto: divulgação.

No bairro São Braz, o Clube 3 Marias possui quatro piscinas, sendo duas para adultos e duas voltadas para as crianças. O valor do day use para pessoas entre 13 e 59 anos é de R$ 30. Já crianças de 6 a 12 anos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência pagam R$ 15.

Crianças até cinco anos e sócios não pagam pelo uso das piscinas. O espaço também conta com estacionamento gratuito, guarda-volumes e lanchonete. O clube está aberto para day use de terça-feira a domingo, das 9h às 18h.

Endereço: Avenida Três Marias, 274, São Braz

Telefones: (41) 3370-3000 e (41) 99163-9097

Clube Mercês

Foto: divulgação.

O Clube Mercês fica no bairro de Santa Felicidade. Para passar o dia no local, a diária do adulto custa R$ 40 e R$ 30 para crianças de até 11 anos. O exame médico tem o valor de R$ 30 e validade de 60 dias, feito geralmente aos sábados e domingos, das 9h30 às 13h. As piscinas do Clube Mercês funcionam de terça a sexta-feira, das 10h às 18h e aos sábados e domingos, das 10h às 19h.

Endereço: Rua Valério Haisi, 262, Santa Felicidade

Telefone: (41) 3372-1519

Panorâmico Parque Clube

Foto: divulgação.

Em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), fica o Panorâmico Parque Clube. O valor do day use varia conforme o dia selecionado, com ingressos a partir de R$ 39, que podem ser comprados e consultados pelo site do Panorâmico Parque Clube.

Além das piscinas e rampa infantil, o passaporte do dia também dá direito ao uso dos armários, quadras, playground e estacionamento. O clube funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30. A liberação do parque aquático é a partir das 10h. Uma novidade para a temporada 2025 é a piscina aquecida.

Endereço: Rua Fábio Vicente de Moura, 2370, Pinhais

Telefones: (41) 3669-6266 e (41) 99241-9745

Sociedade Morgenau

Foto: divulgação.

Na Sociedade Morgenau o day use é válido para as piscinas que estão na Sede Campestre, em Piraquara. O valor é de R$ 90 e também é necessário apresentar uma avaliação dermatológica.

Endereço: Rua Vagner Luis Boscardin, 190 – Laranjeiras, Piraquara

Telefone: (41) 3362-1000

Araucária Acqua Park

Foto: divulgação.

Com 240 mil metros quadrados e diversas piscinas para todas as idades, o Araucária Acqua Park possui ingressos a partir de R$ 74,50. Os valores variam conforme o dia e podem ser consultados no site do local.

Endereço: Rua Yoshiaki Nagano, 121 – Jardim Condor, Araucária

Telefone: (41) 3031-0303

Estância Ouro Fino

Foto: divulgação.

A Estância Ouro Fino fica em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O espaço reserva diversos atrativos para os visitantes, como piscina de água mineral, trilhas ecológicas, bosques, cascata, parque infantil e mirante.

O ingresso para entrar no parque e aproveitar a piscina custa a partir de R$ 20. Já para alugar a churrasqueira as opções começam em R$ 15. O local funciona de terça à domingo e feriados, das 07h30 às 18 horas.

Endereço: Estrada de Ouro Fino, s/n – Bateias – Campo Largo.

Telefone: (41) 3648-6039

Piscinas da Prefeitura de Curitiba

Piscina para nadar de graça em espaço da Prefeitura de Curitiba. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Alguns endereços do Clube da Gente da Prefeitura de Curitiba oferecem opção para uso gratuito das piscinas. Para nadar de graça é necessário fazer o agendamento pelo site Guia Curitiba e conferir as datas e vagas disponíveis.

AABB Curitiba

Foto: divulgação.

Para o day use de não associados na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), os sócios podem comprar o convite para um convidado. O valor é R$ 70 por pessoa. Para mais informações de como ser associado, é possível entrar em contato com a AABB pelos números (41) 3019-2129 e (41) 99138 7472.

Endereço: Avenida Victor Ferreira do Amaral, 771 – Tarumã

Clube Santa Mônica

Foto: divulgação.

Localizado em Colombo, na RMC, o clube não possui opção de day use. Entretanto, quem quiser ser um associado pode entrar em contato e agendar visitas pelos números (41) 3675-4284 e (41) 9151-4949. Na categoria de Título Usuário Individual o valor da cota atual é de R$ 2.990,00.

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), Km 6 nº 5000 Bairro Mauá – Colombo