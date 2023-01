Opção para quem mora longe do Litoral e também para quem não quer encarar os congestionamentos que se tornaram habituais nas rodovias que dão acesso às praias do Paraná e Santa Catarina, as praias de água doce do estado ganharam mais atividades de lazer na programação para a temporada de verão.

Na região noroeste, a estrutura do Verão Maior Paraná foi instalada nos balneários de Porto Rico e São Pedro do Paraná.

A mais de 700 quilômetros de distância do Litoral paranaense, as praias de água doce dessa região se tornaram um badalado destino para quem busca por lazer e descanso nas altas temperaturas desta época do ano.

Principalmente pelas atividades esportivas, recreativas e educativas que fazem parte do Verão Maior Paraná. Elas são realizadas todos os finais de semana desde o final de dezembro e vão até fevereiro na região, na divisa com o Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O trabalho conta com a participação de funcionários e de equipes contratadas das secretarias de Turismo, Esporte, Cultura, Segurança Pública e do Detran-PR.

Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros atuam nos locais de maior fluxo para garantir a segurança dos banhistas com ações preventivas, orientações e salvamentos quando necessário.

Turismo

Com um por do sol em meio à passagem formada por barcos e lanchas que compõe um cenário de tirar o fôlego, Porto Rico soube aproveitar o seu potencial turístico. De acordo com a prévia do Censo 2022, o município tem cerca de 3.200 moradores, mas chega a 14 mil com os visitantes durante os finais de semana de calor, movimentando hotéis, pousadas, restaurantes e serviços turísticos.

Na virada do ano, a cidade recebeu aproximadamente 40 mil pessoas que tomaram o calçadão central. O local, inclusive, passará por um amplo processo de revitalização.

O principal atrativo da cidade é a praia de Santa Rosa, acessível apenas por barco, onde centenas de pessoas se juntam aos finais de semana para aproveitar o clima agradável do rio.

Já a cidade de São Pedro do Paraná, com seus pouco mais de 2.600 habitantes, também sedia os eventos do Verão Maior. O principal atrativo do município fica no distrito de Porto São José, com 18 quilômetros de faixa do Rio Paraná, incluindo diversas ilhas que se formam com os bancos de areia ao longo do leito do rio. O espaço é ideal para banho, pesca, mergulho e esportes aquáticos, um destino para se curtir com toda a família e amigos.

As atividades incluem esportes como beach tennis, voleibol, futebol, danças e a hidroginástica dentro do rio, que tem feito sucesso entre os banhistas

Cercada de natureza por todos os lados, os dois municípios fazem parte da região turística recentemente instituída pelo Governo do Estado como Encontro das Águas. O nome foi escolhido por causa da junção entre os rios Paraná e Paranapanema, que posteriormente também recebem as águas do Rio Ivaí.

Os municípios também oferecem outras opções para todos os gostos, como cachoeiras, trilhas em áreas preservadas, fauna e flora raras e diversificadas, em um cenário perfeito para quem gosta de praticar o ecoturismo. A região também conta com igrejas e santuários famosos pela arquitetura, o que atrai um grande número de fiéis.