Com mais de 7 mil desabrigados e desalojados devido a força de temporais, vendavais e chuvas de granizo desde o começo do mês, o governo estadual irá contratar hotéis e pousadas para abrigar os paranaenses que foram afetados pelas chuvas.

A determinação foi dada pelo governador Ratinho Junior à Secretaria de Justiça e Cidadania (Seju), Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e à Defesa Civil, que irão realizar um levantamento da situação dos desabrigados nas cidades mais atingidas, como União da Vitória e Rio Negro.

“É a prioridade número um do nosso Governo. As fortes chuvas que vêm castigando o nosso Estado têm causado muitos transtornos e não podemos deixar que as famílias que perderam suas casas, seus bens e estão sem ter para onde ir, fiquem desassistidas. Por isso, determinei que o Estado contrate hotéis e pousadas até que as condições climáticas se estabilizem e que sejam encontradas opções de acolhimento aos desabrigados”, disse Ratinho Junior.

Situação complicada

Setenta e dois municípios do Paraná tiveram algum tipo de transtorno com a chuva. A situação mais preocupante é na cidade de União da Vitória, no sul do estado, onde o Rio Iguaçu está próximo de chegar a oito metros, atingindo mais de três mil casas.

Outra localidade que está passando por dificuldades é Porto Amazonas, na região dos Campos Gerais. A cidade decretou situação de emergência na quinta-feira (12). O Rio Iguaçu, que também corta o município, atingiu 7,17 metros. O nível normal é de pouco mais de um metro e meio.

