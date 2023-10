Setenta e dois municípios do Paraná já foram atingidos por temporais, vendavais e chuvas de granizo desde o começo de outubro, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (13) pela Defesa Civil. Por conta das chuvas, uma criança morreu em Irati, sudeste do estado.

Até quinta-feira (12), 54.420 pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos no Paraná, sendo que mais de 7 mil estão desabrigadas ou desalojadas, conforme a Defesa Civil.

A situação mais preocupante é na cidade de União da Vitória, no sul do estado, onde o Rio Iguaçu está próximo de chegar a oito metros, atingindo mais de três mil casas.

Outra localidade que está passando por dificuldades é Porto Amazonas, na região dos Campos Gerais. A cidade decretou situação de emergência na quinta-feira (12). O Rio Iguaçu, que também corta o município, atingiu 7,17 metros. O nível normal é de pouco mais de um metro e meio.

Média histórica

As intensas chuvas dos últimos dias em Curitiba fizeram superar o valor histórico mensal de outubro, de acordo com os dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Até a quinta, a precipitação acumulada neste mês na capital paranaense é de 280 mm, sendo que a média para o mês é de 152 mm. No Caximba, por exemplo, houve o registro de alagamento nesta sexta-feira (13), conforme mostra a imagem acima.

A precipitação máxima acumulada para o mês até o ano de 2022 era de 256 mm, registro recorde ocorrido em 2018. Agora, é necessário aguardar até o final do mês de outubro para registrar e confirmar a nova marca que será considerada recorde para Curitiba. O Parque Barigui, um dos principais pontos turísticos da capital, está com o nível da água bem acima do normal.

