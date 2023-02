O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná cumpriu no último domingo (05) três mandados de busca e apreensão de uma investigação sobre um possível esquema de fraudes em vestibulares de universidades estaduais do Paraná.

As investigações sobre o caso tiveram início em dezembro de 2022, a partir de representação formulada pela reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, de que um professor de cursinho pré-vestibular de Irati estaria envolvido numa possível tentativa de fraude no vestibular da instituição usando um celular para transmissão das questões.

Na apuração feita pela polícia, o professor tentou burlar o processo seletivo várias vezes com um celular. Foi verificado que ele estava inscrito para o vestibular do curso de Medicina de 2023 da Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste), cujas provas foram aplicadas neste último domingo (05).

Apreensões

Foram apreendidos documentos, telefones celulares e computadores. Com o investigado, foram localizados um telefone celular, um ponto eletrônico e um microfone oculto em uma tampa de caneta, equipamentos que seriam utilizados para transmitir e receber informações durante a realização do vestibular.

Com base nos elementos identificados, o Ministério Público dará prosseguimento à investigação, identificando eventuais outros integrantes do grupo e possíveis candidatos que se beneficiaram com o esquema fraudulento. As instituições de ensino lesadas com a conduta da organização serão comunicadas para que possam tomar as providências que entenderem cabíveis.

