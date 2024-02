Na noite desta sexta-feira (02), a Polícia Militar do Paraná foi acionada no balneário Guaraguaçu, em Pontal do Paraná, para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A equipe de Rádio Patrulha (RPA) se dirigiu ao local, onde, após uma conversa com as partes envolvidas, esclareceu que o incidente se tratava de uma desinteligência entre o casal.

Ao verificar a situação, a mulher envolvida afirmou que não houve agressões e que a discussão com seu companheiro se deu por questões familiares. Não apresentando marcas de violência, a mulher negou qualquer ato físico.

+ Veja também: Revitalização pode destruir 1ª pista de skate do Brasil, em Curitiba

Entretanto, ao ser questionada sobre a presença de armas na residência, ela confirmou a existência de uma arma de fogo, alegando ser de posse de seu companheiro. Após busca no local, a equipe policial localizou uma espingarda calibre .28 sem registro, acompanhada por 22 munições intactas.

Diante da situação, o autor foi encaminhado à Delegacia de Pontal do Paraná para as medidas cabíveis. A ocorrência destaca a importância da pronta intervenção policial em situações de violência doméstica, garantindo a segurança das partes envolvidas e a tranquilidade da comunidade.

Festa da Uva de Santa Felicidade; 12 toneladas de frango frito e polenta

A Polícia Militar segue atuando para preservar a ordem e o bem-estar da população.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões