Pessoas idosas vão poder viajar de graça pelo Paraná; conheça o programa

Pessoas acima de 60 anos de idade de 346 municípios terão a oportunidade de viajar e conhecer outros locais do Paraná de forma gratuita nos próximos meses. Essa é a proposta do projeto Viaja + 60, iniciativa que faz parte do programa Paraná + Viagem, que já virou lei. As diretrizes para o funcionamento do Viaja + 60 foram explicadas aos gestores nesta semana pelas secretarias do Turismo e Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

Nesta primeira fase foram repassados R$ 3,5 milhões do Fundo Estadual da Pessoa Idosa para os municípios que tinham atestado de regularidade no Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa incentivarem a atividade turística local. Os recursos devem ser usados na contratação de transporte, pagamento de hospedagem, guias turísticos e demais atividades relativas à organização das viagens, sempre adequadas e acessíveis ao público-alvo. Os municípios podem aportar recursos próprios para complementar as viagens, quando necessário.

LEIA TAMBÉM:

>> Argentina tem mais de 500 voos cancelados com greve; veja o que fazer

>> Nota Paraná faz sorteio milionário na próxima semana; veja quem concorre

As prefeituras que já demonstraram interesse devem organizar viagens para pessoas idosas (acima de 60 anos) e informar o roteiro e detalhes às secretarias estaduais envolvidas. O Plano de Trabalho deve especificar as informações para a identificação da atividade contemplada, tais como: município de origem, município ou localidade de destino, objetivo da viagem, roteiro detalhado e perfil do público atendido.

As viagens devem buscar um enfoque social, desportivo, pedagógico, técnico, cultural e/ou ambiental dentro das 19 Regiões Turísticas do Paraná, contribuindo para a valorização de destinos e atrações turísticas emergentes que possuem baixa ou média demanda turística. Elas podem ter formatos diversos como: Interregional (viagens de até 4 dias entre regiões turísticas); Regional (viagens de até 3 dias dentro das regiões turísticas); ou Local e Microrregional (viagens de 1 a 2 dias dentro das regiões turísticas).

“Pessoas com mais de 60 anos de idade de 346 municípios terão a oportunidade de viajar e conhecer outros locais do Paraná. Essa é a proposta do projeto Viaja + 60”, afirmou a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. “Acreditamos que em 60 dias estaremos com um número significativo de roteiros em execução, considerando que os primeiros meses do ano envolvem a organização administrativa”.

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, lembra que o Viaja + 60 contribuí para uma melhor qualidade de vida dessa parcela da população e, ao mesmo tempo, aquece a indústria turística estadual. “Muitos idosos desistem de viajar devido à falta de inclusão nos roteiros tradicionais. Com essa iniciativa, vamos mostrar que é possível conhecer vários pontos turísticos do Paraná com segurança, qualidade e o devido cuidado que a pessoa idosa merece, fortalecendo nossos destinos regionais”, comentou.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos