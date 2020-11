O Paraná registrou nesta segunda-feira (9) mais 1.561 casos de coronavírus e 18 mortes por covid-19. As vítimas são 6 mulheres e 12 homens, entre 47 e 88 anos, que residiam em Londrina (10), Apucarana, Campo do Tenente, Castro, Piraquara, Ponta Grossa, São Jerônimo da Serra, São José da Boa Vista e Wenceslau Braz.

Com essa atualização no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), as estatísticas da pandemia no estado indicam 220.548 ocorrências da doença e 5.419 óbitos causados por ela. Os recuperados somam 167.646.

Atualmente, há 7.623 testes de coronavírus aguardando resultado para confirmação do diagnóstico. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a covid-19 é de 63% – 565 de 898 leitos estão sendo utilizados. Somando as redes pública e particular, há 1.479 pessoas internadas no estado, com suspeita ou confirmação da doença.

