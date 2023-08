Em 2023, leilões promovidos na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, vão injetar mais de R$ 25 bilhões no Paraná. O montante inclui os R$ 5,2 bilhões captados pelo governo estadual com a privatização da Copel, além dos quase R$ 19 bilhões em investimentos previstos nos dois primeiros editais do novo pedágio do estado.

LEIA MAIS – Requião busca STF para voltar a receber aposentadoria vitalícia de ex-governador

Uma nova etapa desse processo acontece na próxima sexta-feira (25), quando a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) colocará em leilão o lote 1 do pedágio. O pacote compreende 473 quilômetros de rodovias, e prevê investimentos de R$ 7,9 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão.

Na terça-feira (22), durante o evento Paraná em perspectiva, promovido pela Gazeta do Povo, o governador Ratinho Junior (PSD) disse estar “otimista e animado” com a operação. “A expectativa é de que a gente possa colocar uma pá de cal no passado, em um modelo que não deu certo”, afirmou.

LEIA AINDA – Pedágio no PR: “Não se paga infraestrutura com R$ 3 de pedágio”, diz Ratinho Junior

O edital do lote 1 prevê tarifa básica de R$ 10,67 por 100 quilômetros de pista simples e de R$ 14,93 por 100 quilômetros de pista duplicada. O valor pode diminuir, já que o modelo de disputa é o de menor preço.

Governador Ratinho Jr. fala durante evento Paraná em perspectiva, organizado pela Gazeta do Povo. Foto: Gabriel Rosa/AEN

“Se chegarmos a um desconto de mais 10%, já será uma vitória. Mais importante que o preço é a realização de obras. Caro é aquilo que não é eficiente. Temos que ter rodovias eficientes com preço justo”, disse Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná.

Em discurso realizado no evento, o governador ainda afirmou que infraestrutura “não se paga com R$ 2 ou R$ 3 de pedágio”.

SP, MG e RS captaram bem menos recursos

Outros estados que têm investido em privatizações e PPPs (Parcerias Público-Privadas) fecharão 2023 com somas bem menores negociadas em leilões na B3.

A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, por exemplo, tem R$ 16,2 bilhões de investimentos previstos em negociações realizadas na Bolsa. A maior parte, R$ 12,8 bilhões, é do projeto do Trem Intercidades Eixo Norte, que será leiloado em novembro. Em março, o governo estadual fez o leilão do Rodoanel Norte, que tem R$ 3,4 bilhões previstos para investimentos.

VIU ESSA? Trecho caótico de rodovia na RMC é um pesadelo para pedestres; Como chegar ao outro lado?

Já Minas Gerais, do governo de Romeu Zema (Novo), realizou o leilão rodoviário do trecho Varginha-Furnas, que prevê investimentos de R$ 2,6 bilhões ao longo da concessão.

O Rio Grande do Sul de Eduardo Leite (PSDB), por sua vez, fará o leilão da PPP do presídio de Erechim no dia 6 de outubro. O investimento estimado é de R$ 149 milhões.

Mais lotes do pedágio

Ainda em 2023, a ANTT levará a leilão o lote 2 do novo pedágio paranaense, que compreende 605 quilômetros de rodovias. A operação ocorre no dia 29 de setembro.

No total, o novo pedágio tem seis lotes, mas só os dois primeiros tiveram editais publicados. Nesta terça (22), Ratinho afirmou que está em contato com o governo federal para “dar mais velocidade” à negociação dos próximos pacotes.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, disse que a intenção é antecipar os lotes 3 e 6, para “formar um corredor” na BR-277. “São seis maratonas. Ninguém corre seis maratonas em sequência. O fôlego é necessário para que a gente possa ter disputa nos seis lotes”, ressalta o secretario de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

De acordo com Ratinho Junior, há a possibilidade de leiloar dois lotes de uma só vez, mas a decisão depende das condições do mercado. “Não adianta colocar dois lotes [para leilão] se não tivermos interessados. É preciso entender como está o mercado mundial”, afirmou.

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!