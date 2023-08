A venda de ações da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) para a transformação da empresa em true corporation foi concluída, oficialmente, na manhã desta segunda-feira (14) na cerimônia de toque de campainha que encerra a oferta das ações iniciais no processo de privatização da Copel na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

LEIA MAIS – Planta tóxica em rua de Curitiba traz riscos para crianças e cachorros? Especialista responde

O follow-on, sistema em que empresas já reconhecidas pelo mercado abre a venda de ações para o público investidor, captou R$ 4.530.660.750,00 como previsto inicialmente com o preço das ações fixados em R$ 8,25, mas o valor deve saltar para R$ 5,2 milhões de captação devido ao lote suplementar negociado até o dia 7 de setembro na B3 com previsão de liquidação das ações dentro do mesmo mês.

De acordo com comunicado da Copel ao mercado, o Estado do Paraná reduziu sua participação nas ações com direito de voto de 69,66% para cerca de 32,32% com a liquidação da oferta base, o que não inclui o lote suplementar de 82.375.650 ações ordinárias.

VIU ESSA? Bairros de Curitiba ficam sem água para serviços na rede da Sanepar; veja lista

Transformação da Copel em corporação foi concluída na B3 em evento com participação de Ratinho Junior Foto: Cauê Diniz/B3/Divulgação

“É um passo gigante para a Copel se tornar uma das maiores empresas do Brasil. Agora, tirando as amarras burocráticas do Estado, acabando com as indicações políticas e trazendo gente do setor para administrar a Copel, a empresa passa a ter condições, nos próximos anos, de estar entre as três maiores do País”, afirmou o governador Ratinho Junior (PSD), que participou do evento ao lado da direção da nova corporação de energia elétrica.

A operação gerou R$ 2,6 bilhões aos cofres públicos, mas com o lote suplementar o valor destinado ao Estado passa para R$ 3,1 bilhões, o que de acordo com o governo estadual, deve reduzir a participação do Paraná para 15,6% das ações na Copel. A participação dos acionistas é limitada em um teto de 10%, o que garante o modelo de capital disperso sem um controlador privado.

LEIA AINDA – Paranaense Larissa Manoela abre mão de R$ 18 milhões em disputa com os pais

“O Estado ainda continua sendo o maior acionista, mas ficará neste patamar, pois dá um equilíbrio tanto na visão do estado para o desenvolvimento, como na independência administrativa da Copel”, justificou Ratinho Junior, que confirmou que o Paraná deve investir os recursos nos programas de habitação e infraestrutura, como “Casa Fácil” e “Asfalto Novo, Vida Nova”, o último com projetos de urbanização e iluminação em LED em 160 cidades do Paraná, atualmente. Além disso, são previstos investimentos em programas estaduais nas áreas de saúde, educação e assistência social.

O diretor-presidente da Copel, Daniel Slaviero, lembrou que o processo durou pouco mais de nove meses desde a aprovação do projeto de lei na Assembleia Legislativa em 21 de novembro, que permitiu o início do processo de privatização da Copel.

“Esse modelo sem controlador definido, em que o Estado do Paraná tem uma ‘golden share’ para garantir os investimentos na distribuição e o desenvolvimento, além da consequente renovação das suas principais usinas, é indiscutivelmente o melhor para a Copel conseguir protagonismo no setor elétrico”, afirmou em discurso na B3.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal