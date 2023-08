Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta terça-feira (15). O motivo, de acordo com a Sanepar, é o serviço de interligações de rede em Curitiba que deve afetar o abastecimento no Boqueirão, CIC, Rebouças, Parolin e também no Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

A manutenção terá inicio às 8h, com normalização do abastecimento de forma gradativa ao longo da tarde até as 23 h. Segundo a empresa, podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile.

