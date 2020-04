O Paraná registrou uma morte e 45 novos casos de contaminação por novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com boletim divulgado na tarde desta terça-feira (7), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A vítima fatal era um homem de 69 anos de Londrina, que estava internado desde o dia 18 de março e que testou positivo para a Covid-19 no dia 28 do mesmo mês. Ele tinha comorbidades e morreu na segunda-feira (6).

Ainda segundo o boletim, o Paraná tem agora 511 casos confirmados, 4.962 descartados e 286 em investigação. 15 pessoas já morreram em decorrência da doença no estado. Dos pacientes infectados, 99 estão internados, 61 em Unidades de Terapia Intensiva e 38 em leitos clínicos

Novos casos

Os 45 novos casos foram registrados em Curitiba (19), Quitandinha (1), Pinhais (1), Cascavel (5), Londrina (7), Vitorino (1), Campo Mourão (2), Araruna (1), Cianorte (2), Cambe (1), Foz do Iguaçu (1), São José dos Pinhais (2), Colombo (1) e Santa Fé (1).

Já as 15 mortes confirmadas foram registradas em Cascavel (1), Campo Mourão (3), Cianorte (1), Maringá (2), Santa Fé (1), Londrina (2), Quatiguá (1), Curitiba (3) e Primeiro de Maio (1).

Casos no Brasil